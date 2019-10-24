Как борьба с незаконными ларьками в Новосибирске связана с увеличением бюджета?

Депутаты нашли способ избавить город от ларьков, которые портят вид Новосибирска. В горсовете рассчитывают вытеснить с улиц «нахаловки», предоставить добросовестным предпринимателям при необходимости достойную альтернативу для переезда и при этом увеличить поступления в бюджет от нестационарных объектов.

23 октября на очередной сессии Совет депутатов Новосибирска одобрил изменения в Положение о нестационарных объектах. Специалисты рассчитывают, что новые правила упростят порядок ликвидации нелегальных палаток и киосков. Дело не только в том, что они портят вид города — установившие их «дельцы» ведут коммерческую деятельность, не утруждая себя перечислением налогов.

До последнего времени процедура напоминала бесконечное хождение по замкнутому кругу: власти выносят постановление, что объект нужно убрать, некоторые из них демонтируются за бюджетный счет, но через несколько дней буквально в метре открывается якобы новая точка — для ее демонтажа нужно снова соответствующее решение властей. Это позволяет незаконным торговцам «работать» практически беспрерывно.

Совет депутатов принял норму, по которой запрет на несанкционированную торговлю будет распространяться не на сам объект, а на территорию, примыкающую к подлежащей ликвидации палатке.

«Районные администрации составляют карту территорий в радиусе 20 метров от точки установки нестационарного объекта (НО). Выявляют в этих границах самовольные НО, осуществляют фотофиксацию. Документ направляется в комиссию по демонтажу. Администрации размещают информационные щиты со схемой о добровольном демонтаже. При выявлении в течение календарного года самовольно установленного НО на той же территории постановление о демонтаже выносится без заседания комиссии», —рассказывает о плане действий заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Галина Рябцева.

Как поможет корректировка положения о нестационарных объектах в борьбе с нелегальными ларьками, поясняет председатель комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. Он напомнил, что ранее было принято решение о внесудебном демонтаже нелегальных точек, но оно не всегда способствует оперативному и бесследному избавлению города от них. «Мы упрощаем процедуру. Новая норма позволяет хоть каждый день демонтировать очередной нестационарный объект на определенном участке. Мы вводим принцип, согласно которому под коммерческие нужды земля может использоваться только на платной основе», — подчеркивает Игорь Салов. Отметим, что этот принцип заложен в Земельном кодексе.

По словам Игоря Салова, теперь коммерсанты не смогут законно избегать обязанности платить за торговую деятельность, переформатируя точку в мобильную. «Теперь предпринимателям не удастся выдать свой киоск за «мобильный нестационарный объект», просто переставив его на колеса. Плата будет взиматься, размер будет установлен мэрией. Для бизнесменов такого уровня на самом деле это незначительные средства», — резюмировал депутат.

Это не значит, что на законных основаниях нельзя будет заключить договор аренды и вести предпринимательскую деятельность на муниципальной земле. Можно, если такая возможность предусмотрена в схеме, определяющей специальные точки для нестационарных объектов на карте города.

В Новосибирске в год регистрируется около тысячи самовольно установленных нестационарных объектов. В 2019-м было демонтировано 435. Из них 326 собственниками, остальные — за счет городской казны. На сессии депутаты высказали опасение, что дефицит бюджета будет сдерживать темпы избавления Новосибирска от нелегальных палаток. «Перед мэрией стоит задача изыскать дополнительные резервы. Может быть, нужно для этого оптимизировать внутреннюю структуру управления, заняться плотнее административной реформой. Нельзя говорить о недостатке бюджетных средств, когда идет речь о наведении прядка в городе, тем более в области предпринимательства», — подчеркнул Игорь Салов.

Специалисты мэрии считают, что в отношении нестационарных мобильных объектов принцип «земля под коммерческие нужды — только на платной основе» позволит увеличить выплаты в бюджет Новосибирска примерно на 12 млн рублей ежегодно. У депутатов еще более смелые ожидания. Интерес к нестационарному формату торговли подпитывается тем, что не требует от предпринимателей больших вложений. Точек малого бизнеса на городских улицах немало. Если количество договоров аренды не будет сокращаться, по оптимистичным прогнозам, в течение трех лет поступления в казну от мобильных объектов могут вырасти в три-четыре раза.

На сессии затрагивался вопрос о том, что получить уведомление о демонтаже торговой точки могут и предприниматели, которые не уклоняются от арендной платы, имеют законное право и оформленные документы. К людям, которые ведут легальный бизнес, пополняют казну и обеспечивают рабочие места, у властей особый подход. Депутаты проголосовали за предоставление альтернативы в случае, если нестационарный объект не вписывается в ландшафт конкретной территории или землю, на которой он стоит, нужно освободить под муниципальные нужды — озеленение, расширение дороги, сооружение капитальных сооружений и так далее. «Такие предприниматели практически в один день теряют и участок, и бизнес. Для того чтобы этого избежать, вводятся компенсационные места», — объясняет Игорь Салов.

Добросовестных владельцев нестационарного бизнеса предупредят за четыре месяца о том, что торговая точка подлежит ликвидации. Они получат предложение заключить другой договор и выбрать из определенного перечня место, где желают видеть свой новый объект. «Тип компенсационного места должен соответствовать предыдущей точке. Разница между площадями допускается в пределах 20%, но не более 20 квадратных метров», — говорит Галина Рябцева.

Можно предположить, не все предприниматели с энтузиазмом примут новость о предстоящем вынужденном переезде. «Если предприниматель размещал объект в Центральном районе, компенсационное место, скорее всего, будет предоставлено на территории комплексной застройки, на окраине города, где торговых объектов не хватает», — отмечает Игорь Салов.

Городская администрация готова по возможности вносить корректировки в карту-схему размещения нестационарных объектов, учитывая пожелания владельцев торговых точек.

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