Новосибирские парламентарии раскритиковали готовность властей поднять тарифы на капремонт

На прошедшем заседании комитета по строительству регионального парламента депутаты выступили с резкой критикой готовящегося решения властей Новосибирской области об увеличении тарифа на капитальный ремонт. По мнению парламентариев, повышение тарифа приведет к «социальному напряжению» в регионе.

О планах региональных властей по увеличению тарифа на капремонт на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания рассказал министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов. Как пояснил председатель комитета Евгений Покровский, изначально этот вопрос не значился в повестке дня. Однако в ходе заседания рабочей группы парламентарии констатировали, что обсуждение тарифного повышения уже началось на сайте «Электронной демократии» Новосибирской области. В итоге было принято решение изменить повестку и сформулировать отношение комитета к вероятному росту тарифов.

Как следует из документа на сайте «Электронной демократии» Новосибирской области, тариф на капитальный ремонт в 2020 году планируется увеличить с 7,05 рубля до 8,9 рубля за квадратный метр. В итоге тариф вырастет на 26,24%. В два последующих года тарифу также запланирован ежегодный прирост, сначала до 9,35 рубля, затем до 9,85 рубля за «квадрат». По словам Дениса Архипова, увеличение тарифа позволит «сбалансировать» программу капремонта на трехлетний период. Министр уточнил, что еще в 2013 году, когда принималась областная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по расчетам ее разработчиков, требовалась плата 15 рублей с квадратного метра. Денис Архипов подчеркнул, что окончательного решения по цифрам и источникам тарифного роста власти региона пока не приняли.

Информация, представленная министром, вызвала бурную реакцию депутатов. «Существует президентский указ повышать коммунальные тарифы не более, чем на 4%. А почему мы здесь-то повышаем на 26%? У нас что, регион такой богатый? Других возможностей нет?» — возмутился заместитель председателя комитета Дмитрий Козловский. По мнению парламентария, пополнить региональный «Фонд модернизации ЖКХ» можно из федерального бюджета или из областного. Депутат также отметил, что 70% обращений граждан к народным избранникам касаются именно сферы ЖКХ, с которой «не все обстоит благополучно». «Мы вот помогаем аграриям, по 4–5 млрд рублей выделяем, дорожникам огромные деньги даем. А в ЖКХ добавить 1–2 млрд рублей, чтобы увеличить фонд капремонта, мы не можем. Почему? Давайте заявлять этот вопрос на сессии», — предложил Дмитрий Козловский.

Дмитрия Козловского поддержали коллеги по депутатскому корпусу.

По мнению Николая Мочалина, готовящееся решение о росте тарифа является «деструктивным». Вместо того чтобы «драть деньги с населения», он предложил областным властям «оптимизировать расходы». «Однозначно, я против повышения в том случае, если это не из областного и федерального бюджетов. Жители-то откуда эти деньги возьмут», — заявил заместитель председателя комитета Олег Сметанин. Участвовавший в заседании член комитета по социальной политике депутат Сергей Конько предрек «социальное напряжение».

«Денег в бюджет вы не получите, Денис Николаевич, потому что собираемость резко упадет», — сказал парламентарий, обращаясь к министру Денису Архипову.

Сергей Конько пояснил, что собираемость коммунальных платежей напрямую зависит от их доли в совокупном годовом доходе семьи.

«В этом году у нас резко превысило индекс предельных цен «СИБЭКО» (поставщик тепловой и электроэнергии. — «КС»), судимся сейчас по этому вопросу. И сейчас опять пытаемся повысить предельный индекс. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном годовом доходе увеличится, неплатежи вырастут, компании начнут активно взыскивать деньги, перетягивая одеяло на себя, в итоге мы получим социальную напряженность», — сказал депутат.

В итоге парламентарии приняли решение вернуться к обсуждению вопроса после того, как областные власти конкретизируют предложение. По словам председателя комитета Евгения Покровского, решение «с конкретными цифрами» должно сначала обсуждаться на заседании облправительства, а потом выноситься на профильный комитет. «Говорят, нужно повысить на 26%, до 9,85 рубля, и в то же время требуется 15 рублей. Во всех регионах разные цифры, единого решения нет. Много начинает поступать вопросов от избирателей, узнавших о предстоящем повышении, и многие не согласны. Мы готовы рассмотреть вопрос подробно, но какой будет источник финансирования? Либо только за счет жителей, либо за счет экономии на других статьях бюджета. Никто не обосновал повышение, а любая конкретика подразумевает цифры. Пока мы не услышим четкого и вразумительного подтверждения необходимости повышения на определенную сумму, мы выступаем против», — сказал Евгений Покровский.

Кроме тарифов на капремонт, депутаты в ходе заседания комитета обсудили еще несколько актуальных для региона проблем. Первая касалась дольщиков незавершенного жилого комплекса «Новомарусино», недавно объявивших голодовку. «На прошлом заседании мы подтвердили вступление в федеральный фонд по поддержке обманутых дольщиков. Плюсом идет наше софинансирование на закрытие проблемы», — пояснил Евгений Покровский. По словам министра строительства региона Ивана Шмидта, областные власти планируют оформить все документы по сотрудничеству с фондом, в этом случае 78% федеральных средств на достройку домов могут поступить уже в текущем году.

Другим назревшим для Новосибирской области вопросом стала программа газификации региона, которая проходит совместно с «Газпромом». Как выяснилось в ходе отчета аудитора Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Валерия Алехина, власти региона не выполнили часть взятых на себя обязательств по подключению построенных и сданных объектов «Газпрома». Это грозит тем, что по окончании программы в 2020 году сотрудничество с компанией в плане газификации Новосибирской области закончится. В итоге депутаты приняли решение обратиться к главе региона с тем, чтобы рассмотреть вопрос увеличения финансирования программы.

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