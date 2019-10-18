16 октября в Законодательном собрании Новосибирской области прошло заседание комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. Участники рассмотрели законопроекты о повышении стоимости трудового патента для иностранных граждан, замене земельных участков для многодетных семей единовременными выплатами, а также обсудили ситуацию с безопасностью пищевых продуктов в регионе и обеспечением лекарствами льготников.

В обсуждении законопроектов приняли участие депутаты Законодательного собрания, министры профильных министерств правительства Новосибирской области, руководители государственных инспекций по труду и медико-социальной экспертизе, представители Контрольно-счетной палаты Новосибирской области и другие участники.

В первом чтении депутаты рассмотрели проект закона Новосибирской области «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Новосибирской области на 2020 год». Проект представил министр труда и социального развития НСО Ярослав Фролов. Суть изменений, согласно законопроекту, затронет коэффициент дефляции на стоимость патента для трудовой деятельности иностранных граждан в регионе. Предлагается в 2020 году увеличить величину коэффициента с 1,77 на 1,98. Таким образом, стоимость патента для иностранных рабочих вырастет на 600 рублей и составит 4272 рубля.

«Известно, что денежные средства, заработанные иностранными гражданами, как правило, уходят из страны, по ним не платятся налоги. Поэтому мы доводим стоимость патента до уровня налога, который бы эти работники платили, будучи гражданами России. Принятие закона и повышение коэффициента позволят получить в бюджет региона в 2020 году 871 млн рублей», — пояснил Ярослав Фролов.

На заседании был рассмотрен и вопрос поддержки многодетных семей, а именно — возможность замены выдачи земельных участков под жилищное строительство единовременной выплатой. При этом выплата будет целевой, с последующим контролем ее использования. После получения денежных средств граждане будут исключаться из реестра ожидающих земельные участки.

«Цель закона простая — помочь решить вопрос с жильем для многодетных семей, среди которых есть те, кто предпочитает получить выплату, чем ждать очереди на участок. Выплата будет рассчитываться исходя из средней кадастровой стоимости 1 кв. метра участка и зависеть от категории многодетной семьи по количеству детей — от трех детей и более. Думаю, на ноябрьской сессии мы окончательно примем закон во втором чтении. До того у нас будет время, чтобы подискутировать по этому поводу с представителями профильных министерств и общественностью», — рассказал председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.

Выплаты вместо участков, по мнению авторов законопроекта, позволят быстрее решить жилищный вопрос тем многодетным семьям, которые уже имеют какие-то ресурсы для начала строительства и не готовы ждать своей очереди на получение участка. При этом на желание многодетных семей переехать в сельскую местность могут негативно влиять до сих пор не решенные проблемы сел с дорогами, водой, газификацией, школами, доступностью врачебной помощи и мест в детских садах. Все эти вопросы необходимо продолжать активно решать и представителям исполнительной власти, и депутатам, подчеркнул Игорь Гришунин.

На прошедшем заседании депутаты Законодательного собрания и представители учреждений медико-социальной экспертизы обсудили потребности учреждений в технических средствах реабилитации людей с ограниченными возможностями. Руководитель ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Ольга Барковская назвала основные причины инвалидизации населения региона, среди которых лидируют онкологические заболевания и болезни опорно-двигательного аппарата. Среди детского населения специалист отметила рост числа психических расстройств, среди которых все большее распространение получают расстройства аутистического спектра.

О ситуации с безопасностью пищевых продуктов и продовольственного сырья на прошедшем заседании рассказал руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов. По его словам, больше всего фальсификата в регионе находят в молочной продукции.

Причем особую настороженность вызывает тот факт, что фальсификаты часто обнаруживают в учреждениях социальной сферы — школах, детских садах, больницах. По-прежнему на особом контроле Роспотребнадзора находятся птицефабрики. Это позволило на сегодняшний день свести практически к нулю заболеваемость сальмонеллезом в регионе.

По информации Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, на закупку лекарственных средств для нужд государственных лечебных учреждений в 2018 году в области потрачено 3 млрд 652 млн рублей. Из них 2 млрд 832 млн рублей из областного бюджета, 920 млн — из федерального. Одним из наиболее острых по-прежнему остается вопрос обеспечения лекарствами льготных категорий граждан.

«У депутатов было много вопросов по этому поводу к областному минздраву еще в 2014 году. На сегодняшний день многие замечания учтены. Но система до сих пор остается несовершенной. Представители Контрольно-счетной палаты сегодня вынесли свои замечания и предложения министерству здравоохранения. Депутаты будут держать ситуацию под контролем, при необходимости мы создадим межведомственную рабочую группу для успешного решения проблемы», — резюмировал Игорь Гришунин.

Председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания отметил четкое и оперативное взаимодействие депутатов с правительством Новосибирской области, в первую очередь — с министерством здравоохранения и министерством социального развития. Одним из самых значительных решений за последнее время Игорь Гришунин назвал принятие закона о сохранении региональных льгот ветеранам труда, переезжающим на постоянное место жительства в другие субъекты Российской Федерации. Напомним, с инициативой законопроекта выступил главный прокурор Новосибирской области Яков Хорошев, его инициатива была поддержана губернатором Андреем Травниковым и региональным парламентом.

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