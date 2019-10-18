«Росгосстрах» предлагает страховым агентам комфортные условия и бизнес-партнерство

В Новосибирске на улице Покрышкина, 1 открылся универсальный офис «Росгосстраха» — старейшего страховщика России, который продолжает масштабную реализацию Новой агентской модели (НАМ), призванной повысить уровень удовлетворенности россиян страховыми услугами. А также превратить сотрудничество агентов и страховой компании в бизнес-партнерство. «Жители региона от этого только выиграют — они получат принципиально новый уровень сервиса от наших агентов», — говорит директор Новосибирского филиала «Росгосстраха» Максим Поправко.

В Новосибирской области действуют 27 офисов и представительств «Росгосстраха», пять из которых — в областном центре. Как отметил Максим Поправко, компания расширяет агентскую сеть в регионе, чтобы обеспечить доступность страховых услуг для всех жителей Новосибирской области. Это особенно актуально в связи со вступившим в силу законом о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Задача агентов — донести нужную информацию до каждого собственника жилья, и не только обеспечить страховую защиту, но и внести свою лепту в повышение финансовой грамотности земляков.

Чтобы страховой агент был высокопрофессиональным финансовым консультантом, «Росгосстрах» направляет инвестиции в развитие и поддержку исторического для компании агентского канала. Выстроена многоуровневая система обучения, создан круглосуточный канал информационной поддержки агентов. Агенты получают современные инструменты, которые делают их работу с клиентом проще и понятнее. «Мы предлагаем прозрачную и выгодную систему мотивации и карьерного роста. Хороший агент — это всегда довольный и защищенный клиент», — говорит Максим Поправко.

Как отметил директор Новосибирского филиала «Росгосстраха», успешная деятельность страхового агента предполагает и подготовку полисов в единых информационных системах компании, и постоянное изучение новых продуктов, и переговоры с клиентами. Далеко не все агенты, особенно новички, способны обеспечить такие условия самостоятельно. «А мы уже сейчас предлагаем каждому из сотрудничающих с нами агентов условия для комфортной работы, рабочих встреч и даже отдыха, — подчеркнул Максим Поправко. — У нас работает сплоченная команда агентов, в которой немало ветеранов «Росгосстраха». И мы всегда готовы принять на работу активных людей, нацеленных на профессиональный рост. Появление офиса нового формата значительно упрощает эти задачи, так как, по сути, у каждого агента появилось свое место, куда можно прийти, чтобы обсудить с коллегами новые страховые продукты, поделиться секретами мастерства, задать вопросы руководству. А действующие в «Росгосстрахе» программы наставничества и стипендиальной поддержки новичков позволяют начинающим продавцам страховых продуктов и услуг быстро получать достойный доход и повышать свою квалификацию».

Филиал ПАО «СК «Росгосстрах» в Новосибирской области — это более 400 профессионалов. Во многом именно они обеспечивают компании прочные позиции на региональном страховом рынке, подчеркнул Максим Поправко: «Создававшийся без малого 100 лет назад для защиты жилья от пожаров и других напастей «Росгосстрах» и сегодня продолжает активно страховать дома и квартиры россиян. В Новосибирской области «Росгосстрах» входит в число лидеров по этому виду страховых услуг. И конечно же, мы расширяем и модернизируем нашу продуктовую линейку, чтобы агенты могли обеспечить клиентам комплексную страховую защиту их жизни, здоровья и имущества».

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