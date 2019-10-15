ОНФ: Власти Новосибирской области реагируют только на 70% предложений

Активисты новосибирского отделения ОНФ выступили с резкой критикой реакции властей на их обращения. По данным активистов, областное правительство, несмотря на поручения губернатора, отреагировало только на 70% их предложений, касающихся решений проблем региона.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ, в апреле текущего года народный фронт отправил губернатору Андрею Травникову 25 предложений по решению проблем региона, включая сферы дорог и транспорта, здравоохранения, ЖКХ и экологии. По словам сопредседателя регионального штаба в Новосибирской области Сергея Соколова, в июне штаб получил «аргументированный ответ губернатора», вышел перечень поручений, которые сформировали на основе предложений ОНФ. «На данный момент выполнено 70% из них», — констатировали в народном фронте.

В ОНФ уточнили, что хуже всего власти отреагировали на предложения в сфере здравоохранения и экологии. «Из шести предложений по тематике «Здравоохранение» нам пришли два ответа, которые нас совершенно не удовлетворяют. Мы не согласны с мнением руководителя региона, что их можно снять с контроля, потому что предприняты некие шаги. А по остальным четырем предложениям мы вообще никаких ответов не получили», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Дорофеев.

Кроме того, не выполнено предложение фронта завершить формирование «зеленого щита» вокруг Новосибирска, то есть «реализовать федеральный закон на территории Новосибирской области». «Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области посчитало его не актуальным и не включило в перечень поручений губернатора. Другие предложения площадки «Экология» исполнены, на наш взгляд, формально», — сказала руководитель регионального исполкома ОНФ Светлана Заикина.

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