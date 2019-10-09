Губернатор Новосибирской области высказал свою точку зрения по поводу НАПО им. Чкалова.

Напомним, что накануне в некоторых федеральных СМИ появились сообщения о возможном сокращении объёмов производства на НАПО им. Чкалова. Глава региона прокомментировал эту информацию. Его комментарий приводит пресс-служба правительства Новосибирской области.

Андрей Травников сказал, что отмечается общее снижение государственного заказа для оборонно-промышленных предприятий. И тенденция прослеживается не только на новосибирских предприятиях, а в целом по стране. По словам главы региона, на текущий момент актуальным является освоение продукции гражданского назначения, в том числе – для нужд экономики регионов.

«С чем мы категорически не согласимся – это с искусственным перераспределением объёмов производства в ущерб нашим новосибирским предприятиям. В этом году мои коллеги по региональному правительству проделали значительную работу для того, чтобы не допустить искусственных решений в ущерб нашему флагману – Новосибирскому авиационному заводу имени Чкалова – исключительному предприятию авиационной промышленности всей России. Могу заверить всех новосибирцев и, в первую очередь, коллектив нашего завода, в том, что правительство региона защищало и будет продолжать защищать интересы наших промышленников», – отметил Травников.

Губернатор выразил уверенность в том, что в ближайшее время появится новый контракт на основное изделие новосибирского авиазавода.

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