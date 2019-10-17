Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова до конца октября получит заказ на новую партию бомбардировщиков Су-34.

17 октября на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка сообщил журналистам о том, что новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова до конца текущего месяца получит в работу заказ на партию Су-34.

Заместитель сказал, что контракт будет подписан до конца октября, а также отметил, что сокращения сотрудников завода не предвидится.

Ранее «Континент Сибирь» писал о недействительности информации по поводу переноса производства истребителей в Комсомольск-на-Амуре. «Никакого переноса производства с завода им. Чкалова не будет. Это абсолютно точно. В ближайшее время будет подписан контракт», – сказал замгубернатора региона, добавив, что в настоящее время предприятие подготовило средства для реконструкции взлетно-посадочной полосы на экспериментальном аэродроме завода.

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