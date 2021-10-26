Вывезенный с завода Чкалова военный самолёт установили возле НГТУ (ФОТО)

На площадке возле Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) установили фюзеляж военного самолёта Су-24, который создавали выпускники вуза на авиационном заводе им. Чкалова. Торжественно открыли объект 26 октября.

Члены ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ установили бомбардировщик Су-24 между корпусами факультета летательных аппаратов. Как сообщалось ранее, самолёт, над созданием которого работали выпускники вуза разных лет в 1960-1980-е годы, до этого находился на территории новосибирского авиационного завода им. Чкалова. Оттуда его доставили несколькими днями раньше в ночное время.

«Была сложная транспортная операция, она прошла удачно. Мобильная бригада завода имени Чкалова разобрала самолёт на территории завода. Уже на месте мы собирали его два дня, а после этого водрузили на постамент», — рассказал «Континенту Сибирь» директор ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ Владимир Пономарёв 26 октября.

Длина самолёта — 22,5 м, а ширина – 15,6 м. Высота постамента, на котором он установлен, составляет три метра.

На открытии объекта присутствовали представители мэрии Новосибирска, руководство завода им. Чкалова, студенты и преподаватели – всего около ста человек.

Сейчас задача выпускников вуза – завершить сооружение «Сквера авиастроителей», где и установлен самолёт. Проект зелёной зоны разработали в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова. Со стороны улицы Геодезической уже вырубили старые деревья и высадили липовые аллеи. Работы планируется продолжить весной, а закончить – к началу следующего учебного года.

Вывезенный с завода Чкалова военный самолёт установили возле НГТУ 1 of 6