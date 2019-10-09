В Новосибирской области запущен новый способ доставки грузов АПК до портов Владивостока.
8 октября из Новосибирска в порт Владивосток отправился ускоренный флекси-поезд «Европак». В его составе находятся 74 контейнера с рапсовым маслом. В порту Владивостока контейнеры перегрузят на морские суда, которые будут доставлены в порты Китая. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.
Товар перевозится во флекситанках. Применение технологии позволит обходиться без цистерн. Новшество было введено в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке АО «Российский экспортный центр».
При условии наращивания АПК Новосибирской области объемов экспорта (в 2018 году экспорт сельзох и пищевой продукции составил 180 млн долларов), новый способ транспортировки может помочь экспортерам Сибири снизить логистические затраты.
«Для Новосибирской области, расположенной в центре континента, далеко от транспортных коридоров в зарубежные страны, поиск путей для снижения затрат на транспортировку экспортируемой продукции очень актуален, – отметил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. – Ведь из-за более высоких логистических расходов экспортеры региона находятся в условиях неравной конкуренции с коллегами из европейской части страны». Кроме того, министр подчеркнул, что освоение экспортных рынков является приоритетной задачей для АПК региона.