В Новосибирской области запущен новый способ доставки грузов АПК до портов Владивостока.

8 октября из Новосибирска в порт Владивосток отправился ускоренный флекси-поезд «Европак». В его составе находятся 74 контейнера с рапсовым маслом. В порту Владивостока контейнеры перегрузят на морские суда, которые будут доставлены в порты Китая. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Товар перевозится во флекситанках. Применение технологии позволит обходиться без цистерн. Новшество было введено в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке АО «Российский экспортный центр».

При условии наращивания АПК Новосибирской области объемов экспорта (в 2018 году экспорт сельзох и пищевой продукции составил 180 млн долларов), новый способ транспортировки может помочь экспортерам Сибири снизить логистические затраты.

«Для Новосибирской области, расположенной в центре континента, далеко от транспортных коридоров в зарубежные страны, поиск путей для снижения затрат на транспортировку экспортируемой продукции очень актуален, – отметил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. – Ведь из-за более высоких логистических расходов экспортеры региона находятся в условиях неравной конкуренции с коллегами из европейской части страны». Кроме того, министр подчеркнул, что освоение экспортных рынков является приоритетной задачей для АПК региона.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.