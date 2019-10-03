2 октября в Новосибирске прошел круглый стол, посвященный сохранению зеленых зон города. В мероприятии, инициированном депутатами горсовета, приняли участие представители мэрии, правоохранительных органов, Cибирского отделения РАН и общественники.

Городские леса — на кадастровый учет

В 2020 году в Новосибирске будет принят новый Генеральный план развития города, в котором в обязательном порядке будут учтены все зеленые зоны. Накануне принятия нового Генплана активно проводятся инвентаризация и постановка городских лесов на кадастровый учет. Именно это станет гарантией защиты зеленых зон от вырубки и застройки — к такому выводу пришли участники круглого стола на тему «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах города Новосибирска», организованного Советом депутатов города Новосибирска.

Напомним, что депутаты горсовета Новосибирска на постоянной основе уделяют внимание вопросам состояния лесов и экологии города. Так, еще в июне этого года на заседании рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории города Новосибирска, посвященном состоянию экологии города, рассматривались вопросы состояния городских лесов, а также мониторинга городского воздуха. По итогам заседания председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин отмечал, что парламентарии обсудят с мэром ход постановки городских лесов на кадастровый учет, а также выстраивание отношений в плане защиты городских лесов.

«Были неоднократные обращения общественников, жителей города с просьбой провести круглый стол именно по этой теме. Надеемся, что совместными усилиями у нас поучится выработать рекомендации для работы и Совета депутатов, и мэрии города, а также найти решения, которые позволят эффективно сохранять и приумножать городские леса», — отметил Игорь Кудин.

В настоящее время на кадастровый учет поставлены уже свыше 5 тыс. га городских лесов — почти половина от всех зеленых насаждений на территории города. По-прежнему неопределенным остается статус многих участков, в том числе граничащих с застроенными территориями, парками или кладбищами. Однако именно определение юридического статуса зеленых зон и постановка их на кадастровый учет позволит сохранить «зеленый каркас» города, уверены в Совете депутатов.

Одной из самых перспективных форм сохранения городских лесов в профильном департаменте мэрии назвали создание так называемого «лесопарка» — неприкосновенной для застройки рекреационной зоны с экологическими тропами. При этом чиновники отметили, что в настоящее время для эффективной работы по сохранению лесных массивов не хватает ни материальных, ни человеческих ресурсов.

Подтвердили существующие проблемы с контролем лесных зон и в МКУ «Горзеленхоз». Здесь заметили, что работа по очистке леса от аварийных деревьев и уходу за лесными культурами проводится регулярно, однако ее масштабы далеко не достаточны. Фактом остается и значительный износ средств пожаротушения, и отсутствие необходимых для работы транспортных средств.

Сохранять и приумножать

Присутствовавшие на круглом столе представители общественности обозначили территории, требующие особого внимание властей города. Среди них — популярное место отдыха горожан — Чемской бор в районе ОбьГЭС. Общественники обратили внимание на проблемы со складированием мусора в бору, а также указали на доступность въезда на территорию леса автомобилей, которая должна быть полностью исключена.

Среди других проблем, привлекших внимание общественников, были названы вырубки пойменного леса в месте строительства ЛДС, а также передача территории болота Кучино в Ленинском районе в аренду для разработки песчаного карьера.

Депутаты, представители мэрии и общественности сошлись во мнении, что в случае уже существующих строительств было бы целесообразно не требовать от застройщиков денежной компенсации за вырубку деревьев, а обязать их высаживать новые деревья взамен уничтоженных.

Однако, по мнению участников круглого стола, нужно не только сохранять, но и приумножать городские леса. Так, например, особую потребность в зеленых зонах традиционно испытывает левобережье Новосибирска.

«Сегодня нам необходимо сформулировать городскую политику в вопросе не только сохранения, но и приумножения зеленых зон Новосибирска, — подчеркнул руководитель общественной организации «Город», экс-заместитель мэра Новосибирска Андрей Гудовский. — Например, улучшить во временной перспективе ситуацию с зелеными насаждениями могла бы ежегодная обязательная программа по высадке деревьев в Новосибирске».

Андрей Гудовский предложил депутатам Новосибирска внести соответствующие предложения в бюджет города на следующий год, а также выйти с законодательной инициативой, которая бы закрепила за муниципалитетом контрольные функции по сохранению городских лесов.

Научный подход к озеленению

По мнению председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игоря Кудина, а также других присутствующих на круглом столе, для озеленения города пока недостаточно используется потенциала ученых СО РАН. В ходе прошедшего мероприятия депутаты и представители мэрии признали необходимость более плотного сотрудничества с ботаническим садом СО РАН в создании зеленых зон Новосибирска.

Затронута была на прошедшем круглом столе и тема существующих проблем академических лесов. По словам представителей СО РАН, до сих пор вызывает вопросы ведомственная принадлежность лесных массивов Академгородка, что затрудняет задачу их контроля и охраны. Также было отмечено, что зеленые зоны Академгородка давно требуют обновления — в настоящее время здесь много запущенных лесных массивов, время высадки которых датируется 50-ми годами прошлого века. При этом в Новосибирске пока нет питомника, который бы мог закрыть потребность в зеленых насаждениях. Расположенный в районе Нижней Ельцовки питомник в настоящее время находится только в стадии создания и еще не скоро сможет обеспечивать город посадками новых деревьев.

В ходе круглого стола участники отметили необходимость создания единого реестра зеленых насаждений — понятной для всех новосибирцев «зеленой карты» города. Кроме того, была озвучена цель создания в муниципалитете единого центра, в функционал которого вошел бы контроль за сохранением всех зеленых зон в Новосибирске.

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