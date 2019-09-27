Спикер Думы Иркутска прошлого созыва Евгений Стекачев проиграл руководящий пост самовыдвиженцу Дмитрию Ружникову. Эксперты видят в этом усиление депутата Заксобрания, бывшего председателя регионального правительства Александра Битарова.

Сегодня, 27 сентября прошло заседание нового созыва Иркутской городской думы, главным вопросом было избрание председателя. По итогам голосования спикером стал Дмитрий Ружников. Ему 35 лет, он прошел в Думу по одномандатному округу как самовыдвиженец. Хотя в прошлом созыве состоял во фракции «Единая Россия».

Он конкурировал за пост спикера с 38-летним членом политсовета регионального отделения «Единой России», экс-директором АО «Агентство инвестиционных программ Иркутска» Евгением Стекачевым. Тот возглавлял Иркутскую Думу с марта 2018 года.

За председательство Евгения Стекачева проголосовали 12 депутатов, за Дмитрия Ружникова — 22.

Политолог, кандидат политических наук Алексей Петров отметил, что избрание Ружникова можно назвать неожиданным событием. «После того, как Дмитрий Бердников отказался от депутатства, нас ждет еще много разных неожиданных решений. Одно понятно: за Ружникова голосовали депутаты вне зависимости от партийной принадлежности — скорее всего, КПРФ, «Гражданская Платформа», беспартийные и даже члены «Единой России»», — рассуждает эксперт.

Он отмечает, что председательство Ружникова ломает достигнутые перед сессией договоренности. «Но этим Дума и хороша — здесь не просто разгул демократии, но и принятие решений, которые никто не может прогнозировать. Как это повлияет на город? Можно только предполагать, зная, где работает депутат», — говорит Алексей Петров.

Отметим, что Ружников был заместителем директора в компании «Новый город», связанной с бывшим председателем правительства Иркутской области Александром Битаровым. В 2018 году Битаров выиграл выборы в региональный парламент при поддержке «Гражданской платформы». Кроме того, Ружникова и Битарова связывают родственные отношения.

«Стоит ждать усиления позиций Александра Битарова в городской политике. Можно идти в губернаторы-2020…Но это другая история», — заключает Алексей Петров.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что мэр Иркутска Дмитрий Бердников отказался от депутатского мандата. 18 сентября губернатор Иркутской области Сергей Левченко утвердил изменения в законе, согласно которым город будет возглавлять сити-менеджер, который победит в конкурсном отборе.

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