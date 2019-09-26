Дмитрий Бердников отказался от депутатских полномочий после принятия закона, по которому мэр больше не будет избираться из числа представителей городской Думы.

Дмитрий Бердников переизбрался в иркутскую городскую Думу в единый день голосования 8 сентября. Напомним, что раньше мэр Иркутска выбирался из представителей депутатского корпуса. 18 сентября губернатор Иркутской области Сергей Левченко утвердил изменения в законе, согласно которым город будет возглавлять сити-менеджер, который победит в конкурсном отборе.

На официальном портале Иркутска появилось сообщение, что Бердников продолжит работу в должности мэра Иркутска. «Мэр теперь не избирается из числа депутатов. После того, как Законодательное собрание области проголосовало за эти нововведения, я принял решение продолжить работу в должности мэра. Впереди еще много проектов по дальнейшему развитию областного центра», — цитирует Бердникова пресс-служба мэрии.

В сентябре 2019 Дмитрий Бердников выиграл выборы в Иркутскую городскую Думу как кандидат от «Единой России». Он баллотировался по одномандатному округу № 16 , где теперь будут назначены дополнительные выборы. Дмитрий Бердников родился в 1966 году. 1991-1993 гг. был директором завода «Байкалинтерпласт». В 2014-м впервые избрался в иркутскую городскую Думу, стал спикером. С 2015-го — мэр Иркутска.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что впервые в истории Иркутска на одном из округов (№ 17) два кандидата набрали равное количество голосов. По 797 голосов у справедливоросса Евгения Семенова и коммуниста Александра Перевалова. 9 сентября в горизбиркоме прошла жеребьевка, мандат достался Перевалову.

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