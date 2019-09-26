Мэр Иркутска сдал мандат

Елена Аникина
 
Дмитрий Бердников Фото admirk.ru

Дмитрий Бердников отказался от депутатских полномочий после принятия закона, по которому мэр больше не будет избираться из числа представителей городской Думы.

Дмитрий Бердников переизбрался в иркутскую городскую Думу в единый день голосования 8 сентября. Напомним, что раньше мэр Иркутска выбирался из представителей депутатского корпуса. 18 сентября губернатор Иркутской области Сергей Левченко утвердил изменения в законе, согласно которым город будет возглавлять сити-менеджер, который победит в конкурсном отборе.

На официальном портале Иркутска появилось сообщение, что Бердников продолжит работу в должности мэра Иркутска. «Мэр теперь не избирается из числа депутатов. После того, как Законодательное собрание области проголосовало за эти нововведения, я принял решение продолжить работу в должности мэра. Впереди еще много проектов по дальнейшему развитию областного центра», — цитирует Бердникова пресс-служба мэрии.

В сентябре 2019 Дмитрий Бердников выиграл выборы в Иркутскую городскую Думу как кандидат от «Единой России». Он баллотировался по одномандатному округу № 16 , где теперь будут назначены дополнительные выборы. Дмитрий Бердников родился в 1966 году. 1991-1993 гг. был директором завода «Байкалинтерпласт». В 2014-м впервые избрался в иркутскую городскую Думу, стал спикером. С 2015-го — мэр Иркутска.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что впервые в истории Иркутска на одном из округов (№ 17) два кандидата набрали равное количество голосов. По 797 голосов у справедливоросса Евгения Семенова и коммуниста Александра Перевалова. 9 сентября в горизбиркоме прошла жеребьевка, мандат достался Перевалову.

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