В 2020 году из Омска откроются новые авиарейсы в соседние города

Правительство Омской области ведёт переговоры об организации новых авиарейсов в ближнее и дальнее зарубежье.

26 сентября, на выступлении с бюджетным посланием Законодательному собранию, губернатор Омской области Александр Бурков рассказал об открытии дополнительных авианаправлений.

В планах поставить рейсы в города Сибирского и Уральского федеральных округов, причём не только в административные центры регионов: Челябинск, Горно-Алтайск (Республика Алтай), Ноябрьск (ЯНАО), Тюмень, Нижневартовск (ХМАО), Барнаул (Алтайский край), Новокузнецк (Кемеровская область).

Кроме того, губернатор сообщил о ведении переговоров с авиакомпаниями по запуску рейсов в Китай, Германию, Узбекистан, Азербайджан.

В конце 2018 года – первой половине 2019 года аэропорт Омска открыл несколько новых авиарейсов, которые обслуживают авиакомпании NordStar, Nordwind Airlines, «ИжАвиа», «Якутия» и «Победа».

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