Простаивающий с 2015 года завод «Балтика-Пикра» выставлен на продажу. Аналитики считают, что наиболее вероятное будущее территории предприятия — перевод под жилую застройку.

Пивоваренный завод «Балтика» в Красноярске выставлен на продажу. Объявление о реализации лота размещено на сайте агентства недвижимости Knight Frank Russia. Заявленная цена комплекса — 280 млн рублей, что более чем вдвое ниже его рыночной стоимости. Общая площадь территории завода составляет 53 тыс. квадратных метров. Она включает 12 зданий суммарной площадью 41 тыс. квадратных метров. Как утверждается, на предприятии сохраняется вся необходимая транспортная и инженерная инфраструктура, а также хорошее техническое состояние большинства зданий.

Как сообщается на сайте Knight Frank Russia, эта компания является эксклюзивным брокером по продаже данного объекта, а также еще одного завода «Балтики» в Челябинске. Соответствующее соглашение агентство заключило с отечественным производителем напитков еще в марте нынешнего года. Тогда же организация впервые выставила на продажу красноярский завод, однако сделки так и не произошло.

Как утверждают в Knight Frank Russia, возможна продажа части оборудования, необходимого для функционирования комплекса. «Участки могут быть интересны промышленникам, поскольку большинство зданий находится в хорошем состоянии, их можно использовать под производство или склад. Часть зданий в каждом комплексе сдана в аренду и приносит ежемесячный стабильный доход. Это позволит новому собственнику окупить часть затрат на содержание объектов и в период проектирования. Кроме того, у участков есть определенный потенциал для реализации проектов редевелопмента», — отмечает генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.

Производство на заводе «Балтики» в Красноярске прекратилось в 2015 году. Причиной компания называла рост налоговой нагрузки, ограничение мест продажи пива и в целом «давление на пивоваренную отрасль». Известно, что часть оборудования с предприятия была вывезена. Краевые власти занимались поисками инвестора для возобновления производства и даже, по их утверждениям, нашли. Однако «Балтика» тогда отказалась продавать объект. Теперь же владельцы заявляют о необходимости как можно скорее реализовать этот лот, поскольку его содержание требует значительных затрат.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии ЛДПР Алексей Кулеш считает, что перевод территории завода под жилую застройку — наиболее вероятная перспектива торгов. «Мы видим, что застройщики довольно охотно осваивают новые территории, в отличие от тех же производителей. К тому же, хотя строительная отрасль в крае и имеет серьезные проблемы, все же она обладает достаточным потенциалом и устойчивостью. Размещение же любого производства в черте города может столкнуться с достаточно широким противодействием. Поэтому передача территории под жилье — наиболее вероятный вариант. Конечно, в этом случае компаниям придется вести дополнительную работу по переводу назначения земли, но это на сегодня не такая уж большая трудность. Примеры тому — переданные под застройку в Красноярске комбайновый завод и нефтебаза. Другое дело — власти должны пристально контролировать, чтобы организация провела рекультивацию на должном уровне. Это достаточно дорогостоящее мероприятие, а строители, конечно, будут стремиться сэкономить и сократить издержки», — полагает парламентарий.

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