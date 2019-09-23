Сбербанк стал генеральным партнером Сибирского форума по недвижимости

Сбербанк стал генеральным партнером Второго Сибирского форума по недвижимости, организованного Новосибирской ассоциацией риэлторов. Масштабное мероприятие, ориентированное на профессиональное сообщество риэлторов, проходило в Новосибирске в течение двух дней.

Форум посетили более 350 гостей – это руководители и топ-менеджеры крупных застройщиков и риэлторов Сибирского федерального округа.

«В Новосибирске с успехом проведен Сибирский форум по недвижимости, участниками которого были, кроме многочисленных агентств недвижимости, и наши проверенные партнеры, – рассказал президент Новосибирской ассоциации риэлторов Владимир Голованов. – Всеобщее внимание привлекло выступление специалистов интернет-портала «Домклик», раскрывающее впечатляющие возможности этого ресурса для всех участников рынка недвижимости. Многое из услышанного на этом насыщенном информацией мероприятии будет использовано риэлторами в своей каждодневной работе».

В течение двух дней эксперты делились секретами эффективной работы и показывали новые форматы и инструменты. Спикеры Сбербанка в качестве экспертов приняли участие в работе нескольких площадок форума.

«Поправки в федеральный закон №214 серьезно изменили строительную отрасль, и Второй Сибирский форум по недвижимости говорит о том, что интерес к теме не ослабевает, – подчеркнула заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Ольга Коновалова. – Это отличная возможность встретиться с признанными профессионалами в своей области, поделиться опытом и получить ответы на все интересующие вопросы. Сбербанк был одним из первых, кто включился в работу по новым правилам, мы регулярно организуем круглые столы и обучающие семинары и всегда готовы делиться опытом».

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