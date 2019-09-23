Сбербанк стал генеральным партнером Сибирского форума по недвижимости

Федор Туров
 

Сбербанк стал генеральным партнером Второго Сибирского форума по недвижимости, организованного Новосибирской ассоциацией риэлторов. Масштабное мероприятие, ориентированное на профессиональное сообщество риэлторов, проходило в Новосибирске в течение двух дней.

Форум посетили более 350 гостей – это руководители и топ-менеджеры крупных застройщиков и риэлторов Сибирского федерального округа.

«В Новосибирске с успехом проведен Сибирский форум по недвижимости, участниками которого были, кроме многочисленных агентств недвижимости, и наши проверенные партнеры, – рассказал президент Новосибирской ассоциации риэлторов Владимир Голованов. – Всеобщее внимание привлекло выступление специалистов интернет-портала «Домклик», раскрывающее впечатляющие возможности этого ресурса для всех участников рынка недвижимости. Многое из услышанного на этом насыщенном информацией мероприятии будет использовано риэлторами в своей каждодневной работе».

В течение двух дней эксперты делились секретами эффективной работы и показывали новые форматы и инструменты. Спикеры Сбербанка в качестве экспертов приняли участие в работе нескольких площадок форума.

«Поправки в федеральный закон №214 серьезно изменили строительную отрасль, и Второй Сибирский форум по недвижимости говорит о том, что интерес к теме не ослабевает, – подчеркнула заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Ольга Коновалова. – Это отличная возможность встретиться с признанными профессионалами в своей области, поделиться опытом и получить ответы на все интересующие вопросы. Сбербанк был одним из первых, кто включился в работу по новым правилам, мы регулярно организуем круглые столы и обучающие семинары и всегда готовы делиться опытом».

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