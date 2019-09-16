В Новосибирской области состоялся 13-й турнир по баскетболу на призы Ирины Минх

В Черепаново 13 сентября состоялся 13-й турнир по баскетболу на призы олимпийской чемпионки Ирины Минх. В соревнованиях принимают участие юные баскетболистки 13-14 лет.

Открытие турнира на призы Олимпийской чемпионки Ирины Минх состоялось 13 сентября в Черепаново. Традиционно в соревнованиях принимают участие девушки 13-14 лет не только из Новосибирской области, России, но и ближнего зарубежья. Кстати, именно в этом в возрасте — 14 лет будущая победительница Олимпийских игр начала заниматься баскетболом.

На открытии турнира присутствовали глава Черепановского района Аркадий Звонков, заместитель министра спорта Новосибирской области Марина Курносова, чемпион мира по биатлону, заслуженный мастер спорта Александр Тропников, один из основателей турнира — почетный президент баскетбольного клуба “Локомотив”, заслуженный тренер России, судья всесоюзной категории по баскетболу, заслуженный работник физической культуры и спорта России Александр Солодкин-старший и Олимпийская чемпионка по баскетболу, председатель правления ШБЛ “КЭС-Баскет” Светлана Антипова. Приветственное слово направили трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы Александр Карелин и президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков.

“За 12 лет эти соревнования превратились в настоящую ярмарку баскетбольных талантов и для многих участниц стали путевкой в жизнь большого баскетбола”, — отметил Станислав Поздняков.

“Турнир на призы Ирины Минх — школа мастерства. Возможность девушкам получить отличный спортивный опыт”, — также подчеркнул в своем письме Александр Карелин, которое зачитала олимпийская чемпионка Светлана Антипова.

Марина Курносова уверена, что среди участниц в зале обязательно найдутся те, кто в будущем представит нашу страну на Олимпийских играх.

“Только сегодня обратила внимание на это совпадение — 13-й турнир 13-го в пятницу. Все участники соревнований вошли в историю. В историю олимпийского проведения соревнований в нашем городе Черепаново. Мы верны традициям, мы верны себе, мы верны нашей черепановской земле!”, — открыла соревнования Ирина Минх.

Заслуженный мастер спорта по биатлону Александр Тропников, в продолжение темы символичности числа 13, подсчитал, что 13 в квадрате — это 169. Столько раз он пожелал Ирине Минх провести соревнования. “13-й турнир станет счастливым!”, — подытожил Александр Солодкин-старший.

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