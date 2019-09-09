9 сентября начальник главного управления МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Юрий Стерликов представил полицейскому гарнизону своего заместителя — начальника полиции Константина Гаврина.

Указом президента России полковник полиции Константин Гаврин назначен заместителем начальника Главного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области – начальником полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

«Константин Гаврин имеет большой опыт работы в оперативных службах органов внутренних дел. Прошел путь от оперативника до начальника управления уголовного розыска областной полиции. Я уверен, что он продолжит лучшие традиции коллектива и сможет на новой должности добиться высоких результатов, положительно влияющих на оперативную обстановку в регионе», — отметил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Юрий Стерликов, представляя своего заместителя.

Константин Гаврин родился 26 апреля 1977 года в городе Чулыме Новосибирской области. В 1998 году окончил Омскую академию МВД России по специальности юриспруденция, в 2013 году окончил Академию управления МВД России.

Начал службу в органах внутренних дел в 1998 году с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела внутренних дел Заельцовского района города Новосибирска. Работал на различных руководящих должностях в подразделениях уголовного розыска города Новосибирска. Последние 6 лет Константин Гаврин занимал должность начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области.

За свою службу Константин Вячеславович был неоднократно награжден, в том числе и государственными наградами.