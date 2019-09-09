Глава Новосибирской области Андрей Травников и чрезвычайный и Полномочный посол Австрийской Республики в Российской Федерации Йоханнес Айгнер обсудили аспекты и перспективы взаимовыгодного межрегионального и межгосударственного сотрудничества. Рабочая встреча состоялась в правительстве Новосибирской области

По сообщению пресс-центра правительства Новосибирской области, Андрей Травников отметил, что внешнеторговый оборот между Австрией и Новосибирской областью в 2018 году вырос (почти 11 млн долларов США), что стало положительном примером и надеждой для расширения сотрудничества.

Г-н Йоханнес Айгнер отметил, что Австрийская сторона заинтересована в сотрудничестве с Сибирью по многим ее направлениям, в том числе и в проекте «Академгородок 2.0».

Также на встрече присутствовали члены Правительства региона, и назначенная накануне на должность почётного консула Австрийской Республики в Новосибирске Наталья Сидукова.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.