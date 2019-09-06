Зампредседателя СО РАН назначен генерал-лейтенант ФСБ

Александр Корнев
 
Фото: Пресс-служба СО РАН

Заместителем председателя Сибирского отделения РАН по вопросам взаимодействия с органами власти назначен генерал-лейтенант Сергей Старицын, ранее возглавлявший УФСБ в двух регионах.

Как сообщили в пресс-службе СО РАН, Сергей Старицын родился в Челябинской области в 1962 году. Закончил Новосибирский электротехнический институт, работал в конструкторском бюро. С 1987 года работал в органах государственной безопасности. Ранее Сергей Старицын возглавлял управления ФСБ в Челябинской и Нижегородской областях. К своим обязанностям новый зампред СО РАН приступил с 3 сентября.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

1 КОММЕНТАРИЙ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  