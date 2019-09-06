Зампредседателя СО РАН назначен генерал-лейтенант ФСБ

Заместителем председателя Сибирского отделения РАН по вопросам взаимодействия с органами власти назначен генерал-лейтенант Сергей Старицын, ранее возглавлявший УФСБ в двух регионах.

Как сообщили в пресс-службе СО РАН, Сергей Старицын родился в Челябинской области в 1962 году. Закончил Новосибирский электротехнический институт, работал в конструкторском бюро. С 1987 года работал в органах государственной безопасности. Ранее Сергей Старицын возглавлял управления ФСБ в Челябинской и Нижегородской областях. К своим обязанностям новый зампред СО РАН приступил с 3 сентября.

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