В Красноярском крае задержана бывший начальник управления АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю. Женщину обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 28 миллионов рублей.

Как сообщает ведомство, в отношении бывшего руководителя управления коммуникационного менеджмента АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Основанием для возбуждения дела стали материалы ФСБ и регионального управления МВД.

По версии следствия, в период с августа 2019 года по август 2021 года обвиняемая с целью хищения денежных средств компании инициировала заключение подрядных договоров на оказание услуг по производству видеопродукции; при этом, ей было достоверно известно, что в компании есть необходимое оборудование и специалисты для производства подобных работ. По результатам закупочных процедур, которые были проведены с нарушением законодательства, договоры каждый раз заключались с одной и той же фирмой – ООО «Прометей-Медиа». Силовики установили, что фактическое руководство деятельностью этой компании осуществляла сама обвиняемая.

В указанный период времени между АО «РЕШЕТНЕВ» и ООО «Прометей-Медиа» было заключено около 90 договоров на оказание услуг по производству видеопродукции на общую сумму свыше 28 миллионов рублей. Обвиняемая изготавливала и предоставляла необходимые отчетные документы, после чего деньги перечислялись на счет аффилированной с ней фирмы. Сами же работы, тем временем, по договорам в дальнейшем фактически выполняли сотрудники АО «РЕШЕТНЕВ».

Ущерб от действий обвиняемой оценивается в сумму более 28 миллионов рублей. На данный момент ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, идет расследование других эпизодов ее деятельности.

Ранее мы сообщали, что начальника отдела экономической безопасности красноярского МВД заключили под стражу.