Бывшего руководителя управления на красноярском госпредприятии задержали за мошенничество на десятки миллионов

Павел Ганьшин
 
Бывшего руководителя управления на красноярском госпредприятии задержали за мошенничество на десятки миллионов
Кадр из видео в ТГ-канале ГСУ СК по Красноярскому краю

В Красноярском крае задержана бывший начальник управления АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю. Женщину обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 28 миллионов рублей.

Как сообщает ведомство, в отношении бывшего руководителя управления коммуникационного менеджмента АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Основанием для возбуждения дела стали материалы ФСБ и регионального управления МВД.

По версии следствия, в период с августа 2019 года по август 2021 года обвиняемая с целью хищения денежных средств компании инициировала заключение подрядных договоров на оказание услуг по производству видеопродукции; при этом, ей было достоверно известно, что в компании есть необходимое оборудование и специалисты для производства подобных работ. По результатам закупочных процедур, которые были проведены с нарушением законодательства, договоры каждый раз заключались с одной и той же фирмой – ООО «Прометей-Медиа». Силовики установили, что фактическое руководство деятельностью этой компании осуществляла сама обвиняемая.

В указанный период времени между АО «РЕШЕТНЕВ» и ООО «Прометей-Медиа» было заключено около 90 договоров на оказание услуг по производству видеопродукции на общую сумму свыше 28 миллионов рублей. Обвиняемая изготавливала и предоставляла необходимые отчетные документы, после чего деньги перечислялись на счет аффилированной с ней фирмы. Сами же работы, тем временем, по договорам в дальнейшем фактически выполняли сотрудники АО «РЕШЕТНЕВ».

Ущерб от действий обвиняемой оценивается в сумму более 28 миллионов рублей. На данный момент ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, идет расследование других эпизодов ее деятельности.

Ранее мы сообщали, что начальника отдела экономической безопасности красноярского МВД заключили под стражу.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  