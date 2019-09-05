Губернатор Новосибирской области принимает участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ). В ходе своего визита он уже обсудил развитие международного аэропорта Новосибирск «Толмачево» имени Александра Ивановича Покрышкина с главой «Корпорации АЕОН» Романом Троценко и поучаствовал в работе государственного совета.

Напомним, что ВЭФ-2019 в этом году проходит во Владивостоке 4-6 сентября, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Традиционно его проводят с 2015 года.

В этом году на форуме состоятся более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, дискуссионные площадки, бизнес-завтраки, круглые столы, на которых будут обсуждаться важные для экономики страны темы.

В ходе посещения форума губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с главой «Корпорации АЕОН» Романом Троценко, обсудив развитие международного аэропорта Новосибирск «Толмачево» имени Александра Ивановича Покрышкина.

На площадке Дальневосточного федерального университета также прошло заседание президиума Государственного совета, посвященное национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года, с перспективой до 2035 года. Об участии Андрея Травникова в этом мероприятии сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Стоит отметить, что в этом году на форум поехали также и другие представители деловых и властных кругов Новосибирской области. Среди них — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат. Вместе с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым он планирует обсудить работу в координационном совете по защите прав предпринимателей при полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Кроме того, Николай Мамулат рассчитывает встретиться с руководителем Российско-китайского центра инновационного предпринимательства Верой Пронькиной. Речь идет об обсуждении возможностей сотрудничества Центра с аппаратом регионального омбудсмена, а также об инициировании совещания с участием ведущих китайских и новосибирских предприятий на базе Академгородка в целях улучшения инвестиционной привлекательности Новосибирской области.

Ранее «Континент Сибирь» писал об участии в ВЭФ-2019 омского АО «Основа Холдинг».

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