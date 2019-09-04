4 сентября в день начала работы Восточного экономического форума «Основа Холдинг» подписал соглашение с «РусГидро». Стороны запланировали создание новых производств, перерабатывающих золошлаковые отходы угольных теплоэлектростанций.



Как пояснил директор по стратегическому развитию АО «Основа Холдинг» (г. Омск) Игорь Антропенко, соглашение призвано позволить совместными усилиями создать новые мощности по переработке золы ТЭС на Дальнем Востоке. «Имеющиеся наработки позволят расширить область применения этого вида сырья в производстве. Кроме того, соглашение предусматривает совместные усилия по продвижению изменений в законодательстве. Предполагается провести анализ элементной базы золошлаков, рассмотреть современные технологии извлечения более ценных компонентов», — пояснил Игорь Антропенко. Он также отметил, что для АО «Основа Холдинг» подобная перспектива — не просто расширение географии присутствия, но также значимый шаг в решении экологической проблемы, актуальной для многих регионов России.

В соответствии с соглашением «Основа Холдинг» выразило готовность содействовать группе «РусГидро» в технических и технологических вопросах, разработке промышленного производства строительных материалов с использованием золошлаковых отходов с энергообъектов группы «РусГидро». Последняя, в свою очередь, выразила готовность гарантировано обеспечивать приоритетную поставку необходимых производству объемов ЗШО.

По условиям соглашения, новые для Дальневосточного ФО технологии переработки золы предполагается использовать при строительстве и последующей деятельности Артемовской ТЭЦ, а также ТЭЦ в г. Советская Гавань.



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