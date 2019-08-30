Сибирские компании все чаще прибегают к факторингу

Региональный бизнес все чаще прибегает к факторингу как способу финансирования. Об этом свидетельствуют данные участников рынка.

Так, по итогам первого полугодия 2019 года ВТБ Факторинг профинансировал компании Сибирского федерального округа на общую сумму более 34 млрд рублей, что на 80% превысило результат за аналогичный период 2018 года.

Общее количество оплаченных поставок выросло на 65% и превысило 6100 единиц. Это говорит о высоком интересе бизнеса к факторинговым услугам для работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. За прошедший год компания обеспечила 42% прироста суммарного портфеля регионального рынка факторинга.

Напомним, что факторинг — комплекс инструментов для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.

По данным ВТБ Факторинг, наибольшая доля сделок в первом полугодии 2019 года пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией.

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