Правительство Новосибирской области обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения в Ленинском районе

Власти Новосибирской области на месте контролировали ход ликвидации последствий обрушения в Ленинском районе. На данный момент поисковые работы завершены.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов и заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка 28 августа незамедлительно выехали на место обрушения стены здания на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска и на месте контролировали ход ликвидации последствий происшествия.

Как отметил Сергей Сёмка, сейчас поисковые работы уже завершены. Трое человек из 13, оказавшихся на месте обрушения, погибли, один находится в больнице. На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС. Следственный комитет проводит расследование.

От имени правительства Новосибирской области Сергей Сёмка выразил соболезнования родным и близким погибших.

По поручению главы региона Андрея Травникова заместитель губернатора Сергей Сёмка занимается координацией мер, связанных с ликвидацией последствий обрушения. Вопрос находится на контроле комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности регионального правительства и будет рассмотрен в ближайшее время.

Отметим, что минздрав региона направил пять бригад скорой помощи для помощи пострадавшим при обрушении здания. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что на месте происшествия еще работают врачи скорой помощи и медицины катастроф.

«Пациенту в 34-й больнице оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние его стабильное», – отметил министр.

Добавим, что по линии правительства Новосибирской области будут рассмотрены вопросы об оказании предусмотренных законодательством мер помощи пострадавшим и другой необходимой поддержке.

Напомни, в среду 28 августа днем на улице Ударной в Ленинском районе в ходе планового ремонта теплотрассы на рабочих обрушилась стена стоящего рядом здания. Двухэтажная насосная станция, стена которой обрушилась, находится на реконструкции. Часть здания на момент обрушения уже была снесена.

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