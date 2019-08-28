СК возбудил дело из-за обрушения стены на рабочих в Новосибирске

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с произошедшим в среду в Новосибирске инцидентом. На ремонтировавших теплотрассу рабочих рухнула стена стоящего рядом здания, под завалами находится более десятка человек, один из рабочих погиб.

Как сообщили в Следственном управление СК России по Новосибирской области, инцидент произошел в среду, 28 августа днем на улице Ударной в Ленинском районе. В ходе планового ремонта теплотрассы на рабочих обрушилась стена стоящего рядом здания. Уголовное дело возбуждено по ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении работ).

В ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что двухэтажное здание насосной станции, стена которого обрушилась, находится на реконструкции. Часть здания на момент обрушения уже была снесена. Обрушившаяся стена сделана из бетонных блоков, обложенных кирпичом. По неподтвержденным официально данным, под завалами находятся 12 человек. В пресс-службе правительства Новосибирской области подтвердили гибель одного из рабочих, еще один человек спасен и госпитализирован в ГБУЗ НСО «ГКБ №34». На месте ЧП работают пять бригад скорой помощи. Проверку обстоятельств инцидента также проводит прокуратура Новосибирской области.

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