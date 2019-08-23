Новосибирский метрополитен обновил официальный сайт

Новосибирский метрополитен запустил новую версию сайта предприятия. Над его обновлением работала дизайн-студия Code Studio, которая является партнером ведущих агентств России.

Как сообщает пресс-служба новосибирского метрополитена, одной из задач предприятия является повышение культуры обслуживания пассажиров метро. Своевременное информирование жителей и гостей города обо всех нововведениях, изменениях в правилах, предоставление новостей не только о работе подземки, но и о деятельности метрополитенов в стране и за рубежом, обеспечение обратной связи – все эти направления нашли отражение в новом сайте метрополитена, который теперь стал более информативен и удобен в пользовании.

Над сайтом работала дизайн-студия Code Studio, основанная в 2015 году. Студия является партнером ведущих агентств России и входит в Ассоциацию брендинговых компаний России.

По словам руководителя и арт-директор Code Studio Александра Смирнова, перед разработкой сайта Новосибирского метрополитена сотрудники студии изучили российский и зарубежный опыт, проработали структуру сайта и учли различные технические нюансы. Было принято решение сделать сайт простым и понятным, без лишних анимационных, визуальных и стилистических усложнений. Кроме того, систему управления сайтом сделали проще. В итоге получился сайт, который является полностью адаптивным к любым устройствам.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что на станции «Площадь Ленина» в новосибирском метрополитене установлены пять новых современных металлодетекторов. Их пропускная способность составляет 60 человек в минуту.

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