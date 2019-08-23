«Кузбассразрезуголь» — лидер кузбасской экономики и добычи угля в регионе (по данным статистического отчета Независимого аналитического агентства «Росинформ­уголь» за 2018 г.). В нынешнем году компания отмечает 55-летний юбилей. На протяжении всей своей истории она во всем стремилась быть первой — и в производстве, и во внедрении новейших технологий, и в активном участии в жизни региона. «Континент Сибирь» решил узнать, удалось ли добиться этой амбициозной цели.

На крепком фундаменте

Угольную отрасль можно закономерно считать основой экономической жизни Кемеровской области, поэтому к участникам этого рынка приковано пристальное внимание как к фундаменту региона.

Официальный старт работе «Кузбассразрезугля» был дан особым распоряжением Совета Министров РСФСР от 19 мая 1964 года о создании специализированного комбината, который тогда был назван «Кузбасскарьер­уголь». Первым руководителем стал легендарный «генерал угольных карьеров» Лев Резников.

«Все свои силы, знания и опыт Лев Моисеевич отдал на то, чтобы создать высокоэффективное, высокопроизводительное промышленное производство, самое крупное в стране, – отмечает директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Парамонов. – И сегодня мы неуклонно следуем традициям Резникова, оставаясь флагманами угледобычи и в Кузбассе, и в России. Прежде всего, это касается создания новых и реконструкции действующих предприятий, повышения производительности труда за счет модернизации производства».

На момент создания «Кузбасс­карьеруголь» стал первой в стране компанией по открытой добыче угля и первой в мире — по открытой добыче угля коксующихся марок. Комбинат объединил 13 существовавших на тот момент предприятий по открытой добыче угля в Кузнецком бассейне. Общая численность работников составила 14 тыс. человек. За первый год работы комбинат выдал почти 19 млн тонн угля. За 10 лет количество предприятий возросло до 49, включая 17 разрезов, а персонал превысил 36 тыс. человек. Тогда же комбинат получил и новое наименование — «Кемеровоуголь».

Нынешнее имя «Кузбасс­разрезуголь» появилось в 90-е годы. Это было непростое время для страны и для угольной отрасли в частности. Но компании удалось выстоять, сохранить производство во всех подразделениях и выйти из кризиса еще более сильной, чем раньше. Неудивительно, что последующие годы стали для нее временем больших строек. В 2006 году «Кузбассразрез­уголь» вошел в состав Уральской горно-металлургической компании (ООО «УГМК-Холдинг») — крупнейшего отечественного объединения, работающего сразу в нескольких отраслях. Все это принесло компании дополнительные инвестиции, давшие толчок к дальнейшему развитию.

Побить собственный рекорд

Сегодня на долю «Кузбассразрезугля» приходится каждая пятая добытая в Кузбассе тонна угля и каждая десятая, добытая в России. Продукция обладает высоким качеством, потому неудивительно, что 70% добытого угля направляется на экспорт. Он востребован в Южной Корее, Турции, Нидерландах, Японии, Германии, Малайзии, Великобритании, Италии, Бразилии, Испании, Тайване, Израиле, Бельгии, Швеции, Словакии, Польше, Австрии, Финляндии, Франции, Марокко, Египте, Вьетнаме, Индии и других странах. Больше того, 20% всего отечественного угля, отправляющегося сегодня зарубежным потребителям, приходится именно на филиалы «Кузбассразрезугля».

Всего же за 55 лет работы компания добыла 1,8 млрд тонн угля. Однако разведанные запасы по всем ее 16 месторождениям составляют 2,5 млрд тонн.

Перспективы устойчивой работы «Кузбассразрезугля» закреплены в его производственном плане. Если в 2018 году горняки добыли 48 млн тонн угля, то на текущий год поставлена задача нарастить этот показатель до 50 млн. И это далеко не предел. На протяжении как минимум 15 ближайших лет компания поставила цель планомерно наращивать уровень добычи.

Дело техники

Компания не в первый раз ставит цель стать лидером и существенно нарастить производственные показатели. Показатель в 51 млн тонн был превзойден здесь еще в 1982 году. Добиваться успехов «Кузбассразрезуглю» всегда помогало смелое внедрение новых технологий и современной техники. И сейчас компания делает все больший акцент на обновление. «Кузбасс­разрезуголь» ведет активное техническое перевооружение и является лидером по внедрению производительного современного выемочно-погрузочного оборудования. Так, компания стала первой в стране, где используется отечественный экскаватор ЭКГ-35. Машина была изготовлена на «Уралмашзаводе» по техническому заданию горняков, и именно Краснобродский разрез стал пилотной площадкой для тестирования этого оборудования. Пока здесь эксплуатируется один такой экскаватор, до конца года поступят еще две машины.

«Специалисты угольной компании принимали непосредственное участие в процессе создания машины и в пусконаладочных работах. Конструкторы постарались учесть все пожелания горняков, у которых есть большой опыт эксплуатации различных экскаваторов отечественного и зарубежного производства. В результате сегодня в конструкции головного образца ЭКГ-35 представлены самые передовые разработки, которые не уступают мировым достижениям», — рассказывает главный конструктор карьерных экскаваторов ПАО «Уралмашзавод» Александр Крагель.

Конечно, высокие производственные показатели достигаются не только за счет технологий, но и благодаря профессионализму горняков. Только в этом году специалисты компании установили сразу три мировых рекорда.

Точки роста

Особая роль в планах «Кузбасс­разрезугля» отводится Талдинскому угольному разрезу. Здесь сосредоточены самые большие запасы компании — почти 1,5 млрд тонн. Ежегодные объемы должны здесь вырасти сразу на 2 млн тонн. «Кузбассразрезуголь» будет работать и над повышением качества продукции.

Поставлена задача увеличить долю обогащенного угля с нынешних 87% до 90%. Поэтому на разрезах в дополнение к шести действующим обогатительным фабрикам планируется возвести еще несколько. Так, фабрика «Талдинская-Энергетическая» в Прокопьевском районе сможет перерабатывать 6 млн тонн угля в год, «Бачатская-Энергетическая-2» и «Краснобродская-Энергетическая» — по 3 млн тонн. Планируется возведение такого объекта также и на Моховском разрезе.

Безопасность и экология

Наращивая производственные мощности, «Кузбассразрезуголь» не забывает и о безопасности труда и охране окружающей среды. Это основные приоритеты.

На решение вопросов промышленной безопасности ежегодно направляется около 300 млн рублей. Львиная доля средств идет на внедрение инновационных проектов, таких как система позиционирования объектов на горных работах, георадар, электронная система медосмотров и т. д. Ежегодно растут затраты и на обеспечение экологической безопасности.

Уже сегодня компания восстанавливает земель столько же, сколько вовлекает в производственный оборот. «Мы придерживаемся «зеленой политики» нашего региона, принимая участие в экологических акциях, а также постоянно стремимся к увеличению объемов горнотехнической и биологической рекультивации и к восстановлению биологического разнообразия. В 2018 году компания увеличила объемы работ по рекультивации в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом», — уточняет заместитель директора АО «УК «Кузбасс­разрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин. На 2019 год запланировано этот объем еще увеличить: в два раза по горнотехнической рекультивации и в семь раз — по биологической.

«Отличительной чертой деятельности УК «Кузбассразрез­уголь» всегда была и остается социальная ответственность, – подчеркивает директор компании Сергей Парамонов – Не просто добывать уголь, а сохранять и создавать пространство для жизни. Это значит – максимально бережно относиться к окружающей среде, обеспечивать кузбассовцам достойные условия работы и жизни».

Согласно стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года, угольная отрасль продолжит оставаться безусловным лидером экономического роста.

А «Кузбассразрезуголь» как флагман угледобычи будет продолжать играть ведущую роль в кузбасской экономике. Дальнейшее развитие компании — это не только благополучие и уверенное завтра для 16 тысяч ее работников и их семей, это еще и весомый вклад в обеспечение экономической и социальной стабильности Кузбасса и России.

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