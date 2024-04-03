Спикер Верховного Совета Хакасии заявил о вероятности невыполнения поручения президента

Ольга Степанова
 
Спикер Верховного Совета Хакасии заявил о вероятности невыполнения поручения президента
Фото из телеграм-канала Сергея Сокола

Из-за проблем с квотами на вывоз и железнодорожными тарифами практически все угольные разрезы Республики Хакасии работают вполовину от своих возможностей, а коллективы отправлены в вынужденный отпуск. Такая проблематика обсуждалась с руководителями угледобывающих предприятий, сообщил в своем телеграм-канале спикер Верховного Совета республики Сергей Сокол.

По словам председателя, неконкурентоспособными республиканские предприятия делают такие факторы, как отмена понижающих коэффициентов на ж/д перевозку, ввод экспортных пошлин и закрытие западного направления.

«На сегодняшний день ситуация такова, что на каждой тонне отправки на запад убытки составляют от 400 до 1500 рублей на тонну. С учетом падения цен и ограничения западного направления единственной альтернативой остаются Индия и Китай. Но из-за транспортно-логистических сложностей (хакасский уголь завозится в Юго-Восточную Азию в том числе по Северному морскому пути) в конечной стоимости угля 2/3 составляют транспортные расходы», — пояснил Сергей Сокол, добавив, что с учетом сезонного спада и периода летних путевых ремонтных работ на РЖД перспективы до конца 2024 года не дают поводов для оптимизма. «Есть риски неисполнения поручения президента по обеспечению гарантированного объема вывоза угля», — заключил он.

На угледобывающих предприятиях Хакасии трудятся порядка 5 тысяч местных жителей, а потому задача по сохранению отрасли является критически важной для республики. Сергей Сокол отметил, что решить проблему возможно на федеральном уровне. Для аргументированного привлечения поддержки предприятиями будут подготовлены документы с подробным анализом ситуации, которые позволят оценить реальное положения дел.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что с хакасской угольной компании в судебном порядке взыскивают плату за вред окружающей среде.

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