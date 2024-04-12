Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» заявил, что снижение мировых цен на уголь, а также изменения в таможенном регулировании оказывают негативное влияние на бюджеты угледобывающих регионов. Глава Кузбасса также предложил принять комплекс мер, направленных на улучшение ситуации.

В заседании под председательством помощника президента, секретаря Госсовета Игоря Левитина и Сергея Цивилёва приняли участие глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, руководители департаментов Минэнерго и Минпромторга, представители профильных федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители научного сообщества и организаций топливно-энергетического комплекса.

«Сергей Цивилёв отметил, что обстановка в угольной отрасли складывается непростая. Снижение мировых цен на уголь, ограничение вывоза угля железнодорожным транспортом, изменения в таможенном регулировании оказывают негативное влияние на бюджеты угледобывающих регионов», — говорится на сайте президента РФ.

Согласно данным пресс-центра правительства Кузбасса, заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников и представители угледобывающих регионов поддержали предложения Сергея Цивилева. Они будут направлены на рассмотрение в правительство РФ.

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