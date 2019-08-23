«Азиатские встречи» проложат иностранным студентам путь в Новосибирск

29–30 августа в Новосибирске пройдут традиционные «Азиатские встречи», участниками которых станут делегаты Монголии, Камбоджи, Лаоса, Гренады, Казахстана, Бенина и Кот-Д’Ивуара. Темой встреч на этот раз стало образование. О перспективах обучения азиатских студентов в новосибирских вузах «Континенту Сибирь» рассказал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска АЛЕКСАНДР ЛЮЛЬКО.

— «Азиатские встречи» проходят в Новосибирске уже несколько лет, как они начинались?

— Многие азиатские страны рассматривают Новосибирск как коммуникационную площадку для связей с Россией. Москва далеко, а Новосибирск по логистике удобно расположен, и к тому же самый крупный город в азиатской части нашей страны. Для нас это внимание подтверждает статус города как столицы Сибири.

Первые «Азиатские встречи» прошли в 2016 году, тогда приезжала большая делегация из Монголии во главе с мэром Улан-Батора Эрдэнийном Бат-Уулом. Мы подписали соглашение о налаживании побратимских связей между Новосибирском и Улан-Батором. Это дало для наших предприятий, которые в то время начали испытывать сложности из-за санкций со стороны европейских стран и США, дополнительные возможности по продвижению продукции на внешний рынок. Из интересных направлений, которые удалось тогда продвинуть при участии мэра Новосибирска, отмечу модернизацию самолетов Ан-2, которых достаточно много в Азии — наследие бывших политико-экономических связей с СССР. Монголию эта тема заинтересовала, и Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина активно подключился к работе. Второе интересное направление — энергетика. Наша компания «Элсиб», крупнейший в стране производитель турбин, успешно участвовала в модернизации ТЭЦ-4 в Улан-Баторе. Стоявшее на ТЭЦ до этого оборудование было поставлено во время Советского Союза и основательно износилось. Помощь пришлась кстати, а наше предприятие получило хороший заказ.

Потом география «Азиатских встреч» расширилась, к ним подключились Лаос, Индия, Мьянма и Камбоджа. Представителей этих стран интересовали самые разные вопросы. К примеру, от Камбоджи приезжал генерал-майор Нет Ванта, руководитель противопожарной полиции и спасения (аналог нашего МЧС), изучал опыт тушения пожаров и высказал заинтересованность в покупке противопожарного оборудования, вплоть до огнетушителей и противопожарной пропитки.

— Что станет темой «Азиатских встреч» в этом году?

— «Азиатские встречи» в этом году мы планируем провести с 29 по 30 августа. Основной темой форума станет образование в Новосибирске. Почему выбрали именно эту тему? Потому что когда к нам приезжают делегации из стран Азии, их всех объединяет интерес к получению образования в наших учебных заведениях. Дело в том, что почти все руководство этих стран получало образование в СССР, и многие из них — конкретно в нашем городе. Новосибирск воспринимается ими как самый крупный образовательный центр в азиатской части России, где можно получить высококвалифицированное образование, причем не только высшее, но и среднетехническое. Взять, к примеру, Камбоджу, где-то 80% населения — в возрасте до 30 лет. Они очень заинтересованы в сотрудничестве с нашими учебными заведениями. Традиционно много желающих изучать русский язык в Монголии. В Улан-Баторе есть русская школа при посольстве, но там большой конкурс, и ее явно недостаточно. Наш Сибирский институт управления, филиал Российской академии народного хозяйства, проводит в северных аймаках — областях — обучение русскому языку, отправляет туда преподавателей, чтобы потом местные жители приезжали в Новосибирск на учебу. Напомню, что в этом году 60 лет отмечает Новосибирский государственный университет, и это тоже повлияло на выбор темы форума.

Кроме связей в сфере образования, на «Азиатских встречах» мы будем обсуждать вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества, очень интересует туризм, причем не только туризм наших граждан в теплые азиатские страны, но и большой интерес проявляют наши друзья из Китая, Монголии, Камбоджи, Лаоса и других стран к нашему городу.

Всего участниками форума станут более 30 гостей из разных стран. Впервые приедет Чрезвычайный и Полномочный Посол Гренады в России Олег Фирер. Кроме того, приедут Чрезвычайный и Полномочный Посол Лаоса Сивиенгпхет Пхетворасак, делегация королевства Камбоджи, которую возглавит вице-губернатор Пномпеня Суй Серич, большая делегация из двух монгольских аймаков — Ховд аймака во главе с вице губернатором Ч. Уранчимэгом и Говь-Алтайского аймака во главе с депутатом Хурала гражданских представителей Я. Эрхэмбаяром. Будут также президент Ассоциации иностранных студентов России Никэз Яо Аду (Кот-Д’Ивуар), верховный комиссар по международным отношениям Евразийской Организации экономического сотрудничества Габриэль Кочофа (Бенин), глава Всемирной ассоциации выпускников вузов Владимир Четий, исполнительный директор комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при ТПП РФ Вадим Салтыковский.

— А сам Новосибирск заинтересован в иностранных студентах?

— Конечно. Во-первых, это возможность вузам заработать деньги, и достаточно неплохие. Я считаю, что мы недостаточно внимания уделяем экспорту образования. Я был во многих ведущих учебных заведениях мира, в частности, в Принстоне (Принстонский университет. — «КС»), там есть такая шутка о том, что такое кафедра математики в американском университете: это русский профессор и китайский студент. Стоимость обучения там около 60 тыс. долларов в год, без проживания и питания. Вы же понимаете, какие это суммы. У нас качество образовательных программ нисколько не хуже, говорю вам как человек, много лет преподававший в Новосибирском госуниверситете, а стоимость образования ниже. Кроме того, немаловажную роль в определении рейтинга вузов играет наличие иностранных студентов и иностранных преподавателей. А высокий рейтинг вуза — это и возможность получения дополнительного финансирования из федерального бюджета.

Кроме того, это дает еще и имиджевые преференции. Как правило, обучающиеся у нас иностранцы потом занимают в своих странах высокие посты и лоббируют в какой-то мере наши экономические интересы. Я сам видел, как в Камбодже покупали «КамАЗы», объясняя это тем, что учились в СССР, и для них эти грузовики ближе японской техники. Ни для кого не секрет, что наш город растет в основном за счет миграции. Причем как из городов и сел других регионов РФ, прежде всего Сибири, так и за счет ближнего зарубежья. Мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы к нам, с учетом наукоемкого производства, приезжали высококвалифицированные люди. Нужно приглашать толковую молодежь.

— Откуда в основном приезжают в Новосибирск будущие студенты?

— Если посмотреть на внешнеэкономическую деятельность и обучение иностранных студентов, преобладает, конечно, из ближнего зарубежья — Казахстан, из дальнего — Китай. Большая работа была проведена в 90-е годы, кроме того, КНР является стратегическим партнером РФ. И здесь у нас с точки зрения налаженных связей все хорошо. Сейчас задача — расширить привлечение студентов из других стран.

Наше новосибирское образование сегодня в какой-то мере недооценено. Если спросить, например, в Москве, где находится центр образования в Сибири, почти все наверняка назовут Томск. Хотя это несправедливо. Мы существенно превосходим по предоставлению услуг образования Томск и другие города Сибири. По последним данным мониторинга Министерства образования и науки РФ, в Новосибирске 24 организации высшего образования, в Иркутске, Красноярске и Омске — по 19 вузов, в Томске — 11. То есть в Томске вузов, в сравнении с Новосибирском, меньше в два с лишним раза. По количеству студентов: в Новосибирске более 101 тысячи, в Томске — 59 тыс. 600. Что касается рейтингов вузов, в соответствии с последними данными Quacquarelli Symonds (университетский рейтинг QS. — «КС»), безусловным лидером среди российских вузов является МГУ. Следом, обойдя в этом году университет Санкт-Петербурга, идет наш НГУ. Томский госуниверситет значится на четвертом месте. Есть и другие рейтинги. К примеру, в 2018 году три новосибирских вуза (НГУ, НГТУ и НГУЭУ) вошли в рейтинг RUR World University Rankings по гуманитарным наукам. По отдельным дисциплинам вроде математики, философии, физики, химии и астрономии НГУ традиционно занимает лидирующие позиции в стране.

Однако есть проблема — мы отстаем по количеству иностранных студентов. У нас в городе обучается 7906 иностранных студентов, в Томске — более 10 тыс., Омске — 15 тыс. В прошлом году к нам на «Азиатские встречи» приезжал Чрезвычайный и Полномочный Посол Лаоса, он договорился с НГУ, и мы ему в этом помогали, обучать здесь лаосских студентов. Всего у нас сейчас обучаются студенты из 54 стран. Мы в состоянии это число увеличить.

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