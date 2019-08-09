СМИ сообщили об обысках в красноярском краевом главке МВД

СМИ сообщили об обысках, которые проводит ФСБ в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Оперативно-следственные действия, предположительно, связаны с уголовным делом о мошенничестве и взятках.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах, обыски в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю провели сотрудники ФСБ. Оперативные мероприятия проходили в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве и получении взяток в отношении замначальника отдела управления.

В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю корреспонденту «Континента – Сибирь» не подтвердили, но и не опровергли информацию об оперативно-следственных действиях, предложив уточнить информацию в краевом управлении ФСБ. В ведомстве также добавили, что комментарий ГУ МВД, возможно, будет обнародован позднее. В УФСБ России по Красноярскому краю оперативно взять комментарий пока не удалось.

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