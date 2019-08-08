Нефтеперерабатывающий завод «ВПК-Ойл» в Новосибирской области запустит до конца 2019 года новую производственную площадку, которая будет поставлять 300 тыс. тонн в год дизельного топлива класса «Евро-5». На реализацию проекта планируется выделить около 2 млрд рублей. Об этом 8 августа на пресс-конференции журналистам сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

«Предприятие «ВПК-Ойл» планирует ввести в строй новую технологическую площадку по производству дизельного топлива класса «Евро-5. Объемы производства площадки составят порядка 300 тыс. тонн дизтоплива в год, инвестиции в проект — около 2 млрд рублей», — рассказал Андрей Гончаров. Он добавил, что производство планируется запустить до конца 2019 года.

Андрей Гончаров на пресс-конференции также сообщил, что по итогам первой половины 2019 года индекс промышленного производства Новосибирской области составил 103,4% к аналогичному периоду прошлого года. «Промышленное производство по стране составляет 102,6%, то есть мы опережаем общероссийский показатель, кроме того находимся на первом месте по этому показателю в Сибирском федеральном округе», — пояснил Андрей Гончаров.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что, по информации Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, «ВПК-Ойл» стала одной из компаний-лидеров в регионе по объему инвестиций в основной капитал.

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