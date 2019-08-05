С 2016 по 2018 годы инвесторы в Новосибирской области получили господдержку на сумму более 1,5 млрд рублей. Наибольший объем господдержки предоставлен компаниям «Марс», «ВДТ-Строй» и ЗКПД «Арматон».

Контрольно-счетная палата Новосибирской области подвела итоги проверки предоставления инвесторам поддержки из регионального бюджета за три года. Как следует из отчета аудиторов, с 2016 по 2018 год, 37 инвесторов получили налоговые льготы на общую сумму более миллиарда рублей, еще 18 инвесторов получили около полумиллиарда субсидий. Наибольший объем господдержки за этот период был предоставлен компании «Марс» – 307,1 млн. рублей, ООО «ВДТ-Строй» – 177,5 млн.рублей и ООО ЗКПД «Арматон» — 97,9 млн.рублей.

В КСП также назвали бизнес-проекты, лидирующие по объему инвестиций в основной капитал: «Сибирский Антрацит», «ВПК – Ойл», тепличный комбинат «Толмачевский» и «Марс». В целом за три года объем в основной капитал по 52 инвестпроектам превысил 58,9 млрд рублей, поступления в консолидированный бюджет региона от реализации этих же проектов составили 5,26 млрд.рублей.

Аудиторы также отметили нарушения, выявленные в ходе проверки. К примеру, СКТБ «Катализатор» при возмещении затрат дважды предоставил в минэкономразвития Новосибирской области идентичные документы на приобретение нового технологического оборудования на общую сумму 831,9 тыс. рублей. Позже 207,9 тыс. рублей были возвращены в бюджет. Кроме того, по словам специалистов КСП, не были достигнуты некоторые целевые индикаторы госпрограммы «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2021 годы». В частности, в 2016 году не был достигнут показатель по количеству получателей господдержки, а в 2018 — показатель по количеству созданных новых рабочих мест по проектам. «Для устранения выявленных нарушений представления направлены министерству экономического развития Новосибирской области», — говорится в отчете.

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