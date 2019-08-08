План по вводу жилья в Новосибирской области за первую половину 2019 года перевыполнен более чем на 9%. За полгода регион поднялся на три пункта в общероссийском рейтинге развития строительной сферы. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

«Строительная отрасль в Новосибирской области демонстрирует видимые успехи. По итогам шести месяцев 2019 года план по вводу жилья на первое полугодие исполнен на 109,2%, сдано почти 655 тысяч квадратных метров, регион усилил свои позиции на общероссийском фоне», — процитировали в пресс-службе регионального правительства губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Также министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, выступая на торжественном мероприятии ко Дню строителя в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете, подчеркнул, что строительная отрасль во многом традиционно задает темп развития как экономики региона в целом, так и отдельных ее направлений.

«Например, в этом году по поручению губернатора минстроем будет освоен первый опыт строительства нового служебного жилья в районах Новосибирской области. Таким образом, правительство региона поддержит те муниципальные районы, которые показывают рост по основным направлениям и имеют точки притяжения населения на свои территории», — приводит пресс-служба правительства Новосибирской области слова Ивана Шмидта.

Он добавил, что в 2019 году планируется построить первые 5 малоэтажных многоквартирных домов в Черепановском, Мошковском, Маслянинском, Тогучинском и Чановском районах Новосибирской области. По данному проекту под контролем минстроя в районах будет возводиться за счет бюджета новое готовое жилье для специалистов. «Строительство в районах области в целом достаточно активно развивается – более половины сданного с начала года жилья приходится на долю малоэтажного», — цитирует пресс-служба регионального правительства Ивана Шмидта.

По словам министра, Новосибирская область имеет серьезные логистические преимущества, активно привлекает профессиональные кадры в сферу строительства, и интенсивно развивается. Серьезные подвижки сделаны в части развития агломераций, строительно-промышленного комплекса – порядка 80% рынка стройматериалов производится на территории области. По вводу жилья Новосибирская область в последние годы регулярно входит в число российских регионов-лидеров, а в Сибирском федеральном округе на протяжении нескольких лет неизменно лидирует.

Говоря об особо значимых перспективных направлениях развития отрасли, министр отметил, что определены площадки комплексного жилищного строительства, возможные к реализации, общей площадью 3 748 га, с потенциальным объемом жилищного строительства порядка 13 млн квадратных метров. В активной стадии находятся работы по освоению масштабных инвестиционных площадок – Волейбольного центра, Ледовой арены, перинатального центра. На строительство объектов социальной инфраструктуры, которое ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в 2019 году будет направлено свыше 4 млрд рублей, в том числе более 3,4 млрд рублей из областного бюджета.

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