Отель «Капитан», специализировавшийся на обслуживании гостей и сотрудников новосибирского аэропорта Толмачево, перешел под управление AYS Group, основанной Латифом Саттаровым и управляющей гостиничными комплексами в Сочи, Шерегеше и на Алтае.

Открытие отеля «Капитан» под новым брендом «6-12-24» прошло в июне. В отделе бронирования номеров корреспонденту «Континента Сибири» пояснили, что отель находится в долгосрочной аренде у компании AYS Group. Сроки аренды и условия договора в отеле комментировать отказались.

Отель «6-12-24» расположен в 150 м от международного аэропорта Толмачево, включает 50 номеров различной категории: от одноместного стандарта до двухкомнатного люкса. Ранее отель, введенный в эксплуатацию в июне 2007 года, находился под управлением ООО «Капитан», которое в свое время специализировалось на обеспечении воздушных судов бортовым питанием.

Группа компаний AYS основана в 2009 году. Ее владельцем является Латиф Саттаров. В Шерегеше AYS-Group принадлежат отели AYS Club и Profilak, а также бар Grelka и строящийся апарт-отель в поселке на 112 номеров. Компания также управляет несколькими отелями и барами в Новосибирске и Сочи. Латиф Саттаров является братом Тимура Саттарова, основателя универмага LUKSE, премиального фитнес-центра «World Class Новосибирск», ЖК «Монблан», fashion-ритейлера SATICO Group и ряда других активов.

В 2017 году аэропорт Толмачево расторг несколько договоров с «Капитаном», что стало причиной проблем в обслуживающей компании. В мае 2018 года аэропорт Толмачево подал в арбитраж иск о банкротстве «Капитана», сумма исковых требований составляла около 1,3 млн рублей. В ходе судебного процесса задолженность была погашена, суд отказал в иске.

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