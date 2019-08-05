Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Ачинский район, где вечером 5 июля на территории военной части около поселка Каменка произошла детонация склада артиллерийских боеприпасов. Глава региона проконтролирует работу комиссии по ликвидации пожара. Информация об этом появилась на сайте правительства Красноярского края.

По сведениям ГУ МЧС по Красноярскому краю, 5 июля в 17:00 на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошло возгорание, приведшее к взрывам боеприпасов.

«Губернатором Александром Уссом было принято решение оперативно вылететь в Ачинский район, чтобы на месте разобраться в ситуации, заслушать доклады и дать необходимые поручения. Вместе с губернатором к месту чрезвычайной ситуации вылетели начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин и начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. На месте происшествия работает комиссия, там находятся глава поселка Каменка Сергей Карелин, глава Ачинска Илай Ахметов, представители территориальных подразделений МЧС и МВД», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По информации ТАСС, сейчас горят две площадки, в общей сложности на них находится около 40 тыс. боеприпасов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра. Взрывной волной выбило окна в жилых домах. Разлет осколков от взрывающихся снарядов достигает 15 км.

Ранее появилась информация об одном погибшем при взрыве склада, однако ТАСС, ссылаясь на источник в министерстве обороны РФ опроверг данную информацию. Пострадали восемь человек, в их числе четверо военных. Трое госпитализированы, двое военнослужащих доставлены в больницу с осколочными ранениями. Остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно, у двоих из них диагностировали ожоги.

Личный состав склада эвакуирован, МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. По данным министерства, из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый бор и детского лагеря «Сокол» эвакуированы более 3 тыс. человек. Всего из зоны взрывов, по словам губернатора Красноярского края Александра Усса, должны быть эвакуированы порядка 6 тыс. человек.

Как сообщил ТАСС Илай Ахметов, к эвакуации после ЧП готовят жителей города. В пресс-службе городской администрации уточнили, что идет эвакуация около 11 тыс. жителей. Около 1 тыс. человек самостоятельно эвакуировались из сел, расположенных рядом с воинской частью.

Территория воинской части оцеплена. Штатные дежурные расчеты приняли меры, чтобы не допустить распространения огня и обеспечить безопасность на месте ЧП. К тушению привлекли пожарную бронетехнику из состава пожарной команды склада. На место ЧП направили два специализированных пожарных поезда.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова для организации оперативной ликвидации возгорания склада. В Ачинск также отправился первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.