Спортивный комплекс с плавательным бассейном «Фламинго» в Затулинском жилмассиве откроется для жителей микрорайона уже в декабре 2019 года. Ввод в эксплуатацию этого приоритетного объекта социальной инфраструктуры Кировского района стал возможен благодаря привлечению денег из бюджетов трех уровней, а также заключению концессионного соглашения.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 1 августа провел выездное совещание, чтобы проконтролировать строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном «Фламинго» на ул. Зорге в Затулинском жилмассиве «Еще в советское время здесь закладывался большой спортивный комплекс. В частности, здесь находится открытый легкоатлетический комплекс, который зимой превращается в ледовую площадку, а на примыкающей территории был задуман бассейн «Фламинго». Он начал строиться в 2008-2010 годах. Я приезжал сюда еще в начале своей политической деятельности, и тут были только сваи. Тогда я получил от местных жителей два пожелания: чтобы стройплощадку огородили от детей, и чтобы бассейн все-таки был достроен», — рассказал мэр города Анатолий Локоть.

Он напомнил, что тогда на подготовку строительной площадки и частичный монтаж свайного фундамента муниципалитет направил около 25 млн 730 тыс. рублей. Строительство объекта было заморожено в 2009 году в связи с нехваткой средств. Девять лет спустя строительные работы были возобновлены. Муниципалитет вёл целенаправленную работу, в результате которой спортивный комплекс с плавательным бассейном на ул. Зорге был включён в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы».

Кроме того, в июле 2018 года мэрией города Новосибирска и ООО «Спортивные технологии» было заключено концессионное соглашение, по условиям которого планируется создать спортивный объект и оснастить его современным оборудованием, а также благоустроить прилегающую территорию. Срок концессионного соглашения – 12 лет, срок строительства и ввода в эксплуатацию объекта – не позднее 31 декабря 2019 года.

«Мы успели в числе первых воспользоваться преимуществами федеральной программы, потому что здесь есть деньги и инвесторов, и области, и муниципалитета. Администрация города использует любые возможности для создания социальной инфраструктуры города, мы участвуем в концессиях и инвестпроектах, федеральных и региональных программах развития. Однако данное концессионное соглашение при участии трех бюджетов, в этом отношении уникальный случай. Как вы видите, степень готовности высокая, отделочные работы ведутся достаточно активно. Есть уверенность, что в декабре введём объект в эксплуатацию», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В новом спортивном комплексе площадью 4 тыс. кв. метров построены два бассейна: большой – 25х16 м, с шестью дорожками, и малый – 10х6 м, для занятий с детьми. Также на первом этаже здания предусмотрен зал сухого плавания, трибуны для зрителей (не менее ста мест), две сауны, административные и бытовые помещения, в том числе вестибюль, гардероб, регистратура, буфет. На втором этаже – тренерская комната с видом на основной бассейн. В настоящее время в здании будущего бассейна ведутся отделочные работы, решается вопрос по подключению воды.

«По концессионному соглашению в первый год эксплуатации объекта город получит две дорожки (48 часов бесплатных занятий в неделю). Затем каждые три года количество часов будет увеличиваться, и через 10 лет спортивным учреждениям будут предоставлены для занятий уже 90 бесплатных часов в неделю», – рассказал начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Леоненко.

По его словам, общий объём инвестиций в строительство спорткомплекса – 205,7 млн рублей, включая средства концессионера (65,6 млн рублей), а также средства федерального (50 млн рублей), областного (14,4 млн рублей) и городского бюджетов (50 млн рублей).

«После того, как бассейн откроется, город получит не только две дорожки для бесплатных занятий, — пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, — до окончания срока действия концессионного соглашения муниципальным учреждениям города (сферы физической культуры и спорта) будет предоставлена возможность проведения в новом объекте спортивных, тренировочных, физкультурно-оздоровительных и подготовительных занятий по плаванию и сдачи норм ГТО. Организацией водных процедур будет заниматься наше учреждение, а содержание и эксплуатация, что само по себе является затратным делом, ляжет на плечи концессионера».

Глава Новосибирска также отметил, что при реализации проекта была задействована не вся площадка – осталась часть, на которой предусматривалось строительство универсального спортивного зала. Мэр Анатолий Локоть поручил профильным департаментам мэрии рассмотреть возможность войти в федеральную программу и с этим проектом.

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