Октябрьский районный суд Новосибирска признал виновными руководителей группы компаний(ГК) «Неоград» в хищении денежных средств на сумму более 960 млн рублей. Информация об этом 2 августа появилась на сайте прокуратуры Новосибирской области.

«Суд Новосибирска признал руководителей ГК «Неоград» – Владимира Аксенова, Олега Бикбулатова, Екатерины Гремитских, Натальи Обуховой и Артема Короткова виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

По информации, размещенной на сайте прокуратуры, судом установлено, что злоумышленники в период с 2007 года по 2014 год, действуя под предлогом заключения договоров участия в долевом строительстве шести многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе Новосибирска совершили хищение денежных средств 515 граждан на общую сумму более 960 млн. рублей. Вину в совершении преступления подсудимые не признали.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Владимира Аксенова к 6 годам 6 месяцам и Олега Бикбулатова и 5 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в колонии поселении, Наталью Обухову – к 5 годам 3 месяцам лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Артему Короткову и Екатерине Гремитских назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок 4 года и 3 года, 6 месяцев соответственно, с испытательным сроком 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил», — сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, уголовное дело в отношении топ-менеджеров ГК «Неоград» возбудили в 2014 году, спустя несколько дней были арестованы Артём Коротков и руководитель компании Владимир Аксёнов.

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