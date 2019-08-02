Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ может выделить Хакасии 1 млрд рублей

До 1 млрд рублей может получить Хакасия из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ на ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства. Состояние отрасли в республике и меры по ее модернизации обсудили на совещании в Абакане.

Согласно информации, размешенной на официальном сайте Абакана, в столице Хакасии прошло совещание, посвященное вопросам реализации на территории республики мероприятий, направленных на решение задач по ликвидации аварийного жилищного фонда, реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

На совещании, которое провел глава республики Хакасия Валентин Коновалов, при рассмотрении вопроса о модернизации объектов коммунальной инфраструктуры руководитель Абакана Николай Булакин обозначил две проблемы, решение которых повлияет на развитие социальной инфраструктуры коттеджных районов столицы Хакасии – Красного Абакана, IX и X жилых районов. Среди них — строительство магистрального водовода, запуск которого может решить проблему снабжения качественной питьевой водой, и строительство магистрального трубопровода централизованного теплоснабжения, что позволит строить социальные объекты – школы, детсады, а также улучшить экологическую обстановку.

Глава Абакана обратился к представителям Фонда посодействовать в финансовой поддержке строительства этих объектов. По его словам, подрядчики уже приступили к строительству первой очереди магистрального водовода за счет средств городского бюджета. Его протяженность более 5 км с разводкой по улицам. Стоимость проекта составляет более 300 млн рублей.

Николай Булакин также отметил, что строительство магистрального трубопровода централизованного теплоснабжения позволит начать строительство школы. Кроме этого, будет решена экологическая проблема, поскольку весь частный сектор Абакана отапливается углем, а из-за розы ветров все выбросы несет на город. Цена вопроса — также 300 млн. рублей.

Представители российского Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в свою очередь отметили, что ведомство может оказать столице Хакасии финансовую поддержку.

В частности, Сергей Степашин подчеркнул, что Хакасия может получить в целом на модернизацию коммунальной инфраструктуры до 1 млрд рублей. Проекты вписываются в данную сумму, здесь важно проработать все документы, под конкретные требования, установленные правительством РФ.

Глава Хакасии Валентин Коновалов добавил, что при указанных условиях проекты Абакана могут быть рассмотрены совместно с Фондом уже на следующий год.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что до 2025 года в Алтайском крае планируют расселить 273 многоквартирных дома, признанных аварийными. В них живут свыше 8 тыс человек. Общая стоимость мероприятий превысит 4,5 млрд рублей.

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