Экс-начальник управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска предстанет перед судом

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска Юрия Кузнецова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, по версии следствия, в августе 2017 года мэрией города с ООО «АСК» был заключен договор аренды земельного участка, находившегося в собственности муниципального образования. Вопреки условиям договора арендаторы плату за аренду не вносили.

Достоверно зная об этом, начальник управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска Юрий Кузнецов в феврале 2018 года незаконно заключил с указанным обществом соглашение о расторжении договора с даты его заключения, что явилось основанием для списания задолженности за аренду в сумме более 2 млн рублей.

Кроме того, в феврале 2018 чиновник незаконно заключил с ООО «Лидер-НСК» договор купли-продажи земельного участка на льготных условиях – в размере 15% от кадастровой стоимости, тогда как общество права на такую льготу не имело.

В результате указанных действий бюджету Новосибирска причинен ущерб в размере около 6 млн рублей.

В настоящее время чиновник от исполнения должностных обязанностей отстранен. В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого – земельный участок — наложен арест.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, руководитель управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска Юрий Кузнецов был задержан в конце октября 2018 года. Ему инкриминируют продажу земельного участка по заниженной стоимости.

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