Ресторанно-гостиничный комплекс на 150 номеров планируется создать в Кольцово в рамках реализации проекта Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Объект будет доступен и гостям, и жителям наукограда. Сейчас проект комплекса находится в стадии разработки, его планируют построить к 2024 году. Об этом 30 июля корреспонденту «Континента Сибирь» сообщил мэр Кольцово Николай Красников.

«В связи с проектом «СКИФ» нас попросили выбрать место для возможного строительства ресторанно-гостиничного комплекса примерно на 150 номеров с учетом того, что около 10 тыс. специалистов в течение года в режиме от нескольких дней до нескольких недель будут приезжать в ЦКП. Место мы выбираем, оно будет чуть позже конкретизировано, — сказал Николай Красников. — Это будет достаточно интересный объект. Мы рассчитываем, что комплекс будет одинаково доступен и жителям наукограда, и исследователям со всего мира. Сам проект мы планируем реализовать к 2024 году».

По словам мэра, сейчас разрабатываются различные варианты комплекса. Возможно, он будет реализован в рамках другого проекта – Конгресс-центра Кольцово. «Сейчас идет обсуждение, на координационном совете по развитию Новосибирского научного центра рекомендовано сделать заявку на участие в федеральной программе по линии культуры, — пояснил глава наукограда. — такого объекта в Кольцово не было, хотя он давно планировался, мы даже место для него выделили».

В пресс-службе ЦКП «СКИФ» сообщили, что к проекту создания синхротрона ресторанно-гостиничный комплекс имеет косвенное отношение. Предположительно, им будут заниматься муниципалитет или региональная власть.

«Безусловно, создание ресторана предполагает взаимодействие с крупными региональными рестораторами. Пока еще не понятно, каким будет принцип строительства, скорее всего это будет частный инвестор, который будет заинтересован в реализации проекта», — отметил Николай Красников.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в РФ.

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