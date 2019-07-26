Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в РФ. Президент постановил правительству РФ в трехмесячный срок разработать федеральную программу создания научной инфраструктуры, в частности, источника синхротронного излучения поколения 4+ в Новосибирской области. Информация об этом 26 июля появилась на сайте президента РФ.

«Постановляю правительству РФ в 3-месячный срок разработать и утвердить федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы», — говорится в указе президента РФ.

При разработке и реализации программы правительству РФ поручено выполнить создание и развитие исследовательской инфраструктуры, включая научные установки класса «мегасайенс»: источника синхротронного излучения поколения 4+ («СКИФ» Новосибирская область), прототипа импульсного источника нейтронов (Протвино, Московская область), Международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК (Ленинградская область), а также выполнить проектирование уникальной научной установки класса «мегасайенс» (остров Русский) и модернизацию Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов» (Москва).

В документе также указано, что президент РФ постановил обеспечить создание источника синхротронного излучения поколения 4+ до 31 декабря 2023 года.

«Правительству Российской Федерации предусматривать в 2019-2027 годах при формировании проектов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования на реализацию настоящего указа», — сообщается в документе.

Согласно указу президента, заказчиком-координатором программы выступает Минобрнауки РФ. Документ также учреждает совет по реализации федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований, сопредседателями которого стали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и помощник президента РФ Андрей Фурсенко (председатель Владимир Путин). В состав совета вошли представители Российской академии наук: вице-президент РАН Юрий Балега, а также два члена Сибирского отделения РАН академики Павел Логачев и Валерий Бухтияров.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что международное научное сообщество положительно оценило проект ЦКП «СКИФ».

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