С начала года АО «НМЗ «Искра» выпустило продукции более чем на 2392 млн рублей

Иван Петров
 
Исполнительный директор Новосибирского механического завода «Искра» Сергей Кондратьев

По итогам первого полугодия текущего года темпы роста производительности по сравнению аналогичным периодом 2018 года составили 3,7%.

«Номенклатура выпускаемой продукции включает в себя широкий выбор средств инициирования и отвечает высоким требованиям качества, является конкурентоспособной как на рынке РФ, так и за ее пределами. Продукция прошла сертификационные испытания на соответствие требованиям ЕС в области взрывчатых материалов в Федеральном институте исследований и контроля материалов (ВАМ) в Берлине (Германия). Сегодня потребителями продукции предприятия являются более 300 горнодобывающих предприятий, карьеров, рудников, шахт на территории России, Казахстана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Монголии, Швейцарии и Финляндии», — отметил исполнительный директор АО «НМЗ «Искра» Сергей Кондратьев.

АО «Новосибирский механический завод «Искра» производит средства инициирования, в том числе различные типы неэлектрических систем инициирования, предназначенные для проведения взрывных работ различных видов: устройство инициирующее поверхностное ИСКРА-П, устройство инициирующее скважинное ИСКРА-С, устройство инициирующее поверхностно-скважинное ИСКРА-ПС, устройство инициирующее шпуровое ИСКРА-Ш, устройство инициирующее стартовое ИСКРА-Старт.

Выпускаемые заводом средства инициирования нового поколения — скважинный электронный детонатор с замедлением ЭДЭЗ-С и электронное инициирующее устройство с электронным замедлением ИСКРА-Т — активно применяются российскими и зарубежными потребителями.

ЭДЭЗ-С — средство инициирования, в котором использован встроенный микроконтроллер, обеспечивающий абсолютную точность инициирования замедления. ЭДЭЗ-С предназначен для взрывных работ при расположении внутри скважинных зарядов на земной поверхности.
ИСКРА-Т — это электронное инициирующее устройство на основе ударно-волновой трубки и капсюля-детонатора с электронным замедлением. Используется при взрывных работах на земной поверхности, а также в подземных рудниках и шахтах, не опасных по газу или пыли.

АО «Новосибирский механический завод «Искра» — в числе российских предприятий, занимающих лидирующие позиции в сфере производства промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах. Входит в состав Государственной корпорации «Ростех».

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