С начала года АО «НМЗ «Искра» выпустило продукции более чем на 2392 млн рублей

По итогам первого полугодия текущего года темпы роста производительности по сравнению аналогичным периодом 2018 года составили 3,7%.

«Номенклатура выпускаемой продукции включает в себя широкий выбор средств инициирования и отвечает высоким требованиям качества, является конкурентоспособной как на рынке РФ, так и за ее пределами. Продукция прошла сертификационные испытания на соответствие требованиям ЕС в области взрывчатых материалов в Федеральном институте исследований и контроля материалов (ВАМ) в Берлине (Германия). Сегодня потребителями продукции предприятия являются более 300 горнодобывающих предприятий, карьеров, рудников, шахт на территории России, Казахстана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Монголии, Швейцарии и Финляндии», — отметил исполнительный директор АО «НМЗ «Искра» Сергей Кондратьев.

АО «Новосибирский механический завод «Искра» производит средства инициирования, в том числе различные типы неэлектрических систем инициирования, предназначенные для проведения взрывных работ различных видов: устройство инициирующее поверхностное ИСКРА-П, устройство инициирующее скважинное ИСКРА-С, устройство инициирующее поверхностно-скважинное ИСКРА-ПС, устройство инициирующее шпуровое ИСКРА-Ш, устройство инициирующее стартовое ИСКРА-Старт.

Выпускаемые заводом средства инициирования нового поколения — скважинный электронный детонатор с замедлением ЭДЭЗ-С и электронное инициирующее устройство с электронным замедлением ИСКРА-Т — активно применяются российскими и зарубежными потребителями.

ЭДЭЗ-С — средство инициирования, в котором использован встроенный микроконтроллер, обеспечивающий абсолютную точность инициирования замедления. ЭДЭЗ-С предназначен для взрывных работ при расположении внутри скважинных зарядов на земной поверхности.

ИСКРА-Т — это электронное инициирующее устройство на основе ударно-волновой трубки и капсюля-детонатора с электронным замедлением. Используется при взрывных работах на земной поверхности, а также в подземных рудниках и шахтах, не опасных по газу или пыли.

АО «Новосибирский механический завод «Искра» — в числе российских предприятий, занимающих лидирующие позиции в сфере производства промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах. Входит в состав Государственной корпорации «Ростех».

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