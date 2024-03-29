В Новосибирске провели серию бизнес-игр «Время денег» от ПСБ

ПСБ и Академия ПСБ в Новосибирске провели финансово-деловую игру «Время денег», участниками которой стали сотрудники различных областных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В процессе игры участники рассматривали различные типовые финансовые ситуации и возможные варианты их развития, прорабатывали практические последствия принимаемых решений. Особое внимание было уделено развитию навыков управления личным бюджетом, контроля долговой нагрузки, а также обеспечению финансовой безопасности и эффективному использованию банковских продуктов для накопления и приумножения капитала. Победила команда, участники которой смогли первыми собрать сумму, необходимую для реализации финансовой цели.

«ПСБ уделяет особое внимание повышению финансовой грамотности своих клиентов. Один из элементов этой работы — деловая игра «Время денег». Она позволяет получить практические навыки управления личными финансами. Мы проводим такие игры в городах по всей стране и получаем множество положительных откликов от участников, что мотивирует нас на дальнейшее проведение этих полезных и интересных тренингов», – отметил управляющий Сибирским филиалом ПСБ Денис Голубев.

Деловая игра «Время денег» разработана ПСБ и Академией ПСБ и проводится в разных городах присутствия банка в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации.

«Огромная благодарность ПСБ и Академии ПСБ за возможность принять участие в бизнес-игре «Время денег». Особенно интересно было искать способы закрывать выданные кредиты, учиться формировать финансовую подушку безопасности и пассивный доход. Полученными знаниями хочется делиться и дома и на работе. Считаю, что тренинги — один из лучших способов закрепить знания в этой области. Поэтому ждем, что такие финансовые игры будут проходить регулярно», — поделилась впечатлениями ведущий экономист ПО «Север» Юлия Деребеева.

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