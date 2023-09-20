Приоритетные вопросы обеспечения кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Новосибирской области обсуждались на пресс-конференции 20 сентября. Информацию об этом предоставил пресс-центр правительства региона.

На сегодняшний день 60 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) региона нуждаются в 2 тысячах работников. Среди таких компаний — Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова, Новосибирский завод имени Коминтерна, Производственная фармацевтическая компания «Обновление», Новосибирский приборостроительный завод, Обособленное подразделение ПО «Курганприбор».

Как отметила начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова, в регионе проводится масштабная информационная кампания о возможности трудоустройства на предприятия ОПК, организована адресная работа с гражданами, которые находятся в поиске работы. В большей степени требуются высококвалифицированные работники, а также специалисты с узкой специализацией. Это инженеры разной направленности, операторы станков с программным управлением, токари, техники, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

«Областными властями разработана и утверждена специальная «дорожная карта» по комплектованию кадрами предприятий ОПК Новосибирской области. В соответствии с ней организована работа мобильных пунктов по набору работников на предприятия ОПК, проводятся выезды в сельские районы Новосибирской области для презентации предприятий. Уже состоялось пять выездов с участием 10 предприятий ОПК. За консультациями и для собеседований по вопросам трудоустройства к работодателям обратились 250 жителей девяти сельских муниципальных районов Новосибирской области», — подчеркнула госпожа Лаврова.

В целях кадрового обеспечения предприятий ОПК проводятся специализированные ярмарки вакансий в онлайн- и офлайн-форматах. Так, только по итогам федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» на работу на предприятия ОПК были приняты порядка 400 человек. Кроме этого, в области реализуются программы краткосрочной подготовки взрослого населения по востребованным на предприятиях программам, в том числе с использованием средств федерального бюджета: в рамках действующей программы обучения работников предприятий ОПК на сегодняшний день заключены соглашения с семью предприятиями о предоставлении субсидий на обучение 183 человек на общую сумму 6,8 млн рублей. Всего до конца текущего года такое обучение пройдут 200 человек.

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