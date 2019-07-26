Сериал закончился, жизнь продолжается. Мир все еще в опасности. За границей нашего понимания, за стеной нашей памяти — забвение побед и крах патриотизма. Спасение нашли новосибирцы Антон Веселов и Анна Галеева. Их кураторский проект «Зима близко» — исследование глубины мегаполиса через истории выдающихся горожан с привязкой к карте, художественные объекты и артефакты.

Где мы и где все?! Периферия, оторванная от центра, сама становится точкой притяжения. Сибирь, отделенная от столицы Уральскими горами, лесами и реками, этот русскоговорящий Винтерфелл, возможно, последняя обитель «живых» европейцев — сильных и талантливых подвижников науки, искусства и бизнеса. Тучи сгущаются по всему миру, веют враждебные опустошающие ветры, однако надежда на победу разума и таланта остается. Узнав расстановку сил в Новосибирске, этом диковинном заповедном месте, можно с уверенностью строить планы на будущее Старой Европы — всего Вестероса.

«Зима близко» является результатом многолетнего общественного движения «Выдающиеся новосибирцы», в рамках которого проходили открытые встречи с настоящими сибирскими лидерами. Во время таких бесед все — авторы, звезды и их поклонники — плечом к плечу создавали графические портреты героев, раскладывали по полочкам подробности их победного движения к совершенству.

Пришло время напомнить близким и объяснить далеким, какое будущее, начинающееся в Новосибирске и заполняющее собой весь мир, нас ждет. Со временем эти короткие эссе авторы нанесут специальным слоем на карту города, а графические портреты участников изыскания дополнят убедительными артефактами, повествующими о величии их натуры, — графическими оттисками, фотографиями, репринтами рукописей и копиями схем.

Первый показ коллекции проекта состоится уже в ноябре в историческом парке «Россия — моя история». В будущем кураторы проекта предрекают своему проекту международный успех.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгения Шадрина-Шестакова, художник-станковист, монументалист, размышляет о роли и статусе живописи:

— Сначала умер Бог, метафора постмодернистской философии, а спустя полвека появилась фотография. Тогда нам сообщили, что и живопись умерла. Мир развлекал себя радостями постмодернизма. Прошло полтора века. Есть ли будущее у Бога, есть ли будущее у живописи? Есть настоящее. Оно прекрасно, изменчиво и переливается всеми красками через край. Именно живопись дает возможность фиксировать это самое настоящее, отводить в параллели, именно личность художника — проводник. Живопись — это свобода, почти случайность, и, как ни странно, чем четче цифровая сеть, тем больше человеком востребована живопись. Сейчас неважно, в какой точке планеты происходит создание произведения. Новосибирск — несуразный город без прошлого, идеальное пространство для рождения живописи. Здесь есть пустота, и она гудит от желания быть заполненной.

Сергей Беличенко, джазовый архивариус, писатель, продюсер, барабанщик и врач, занят поддержанием здоровья джазового организма города:

— Прежде всего, джаз как музыка для славян — совершенно генетически чуждый творческий вирус, который был занесен в Советскую республику театральной элитой еврейского происхождения. Пламенные большевики боролись с ним последние 100 лет. Тем не менее, зараза оказалась стойкой, выжила! О чем можно судить, скажем, по перечню Международных джазовых фестивалей в Новосибирске за последние два десятилетия после контрреволюции Бориса Второго. Их прошло свыше 25, народ на этих потехах ломился в залы, деньги не жалели ни государство, ни спонсоры, ни сам электорат.

Столетняя история джаза показала, что сущность джаза как музыки не может быть отделена от его коммерческих основ. Представим себе, что в джаз том виде существования, которые мы видим сейчас, израсходует свой ресурс и примет стандартные, композиционные и исполнительские формы, тогда это будет другой джаз. Тогда будут существовать филармонические комбо или оркестры, не уступающие симфоническим, которые продают известный и качественный товар, с постоянным и почти неизменным спросом. Репертуар таких джазов, которые будут исключительно концертными, окажется сильно ограниченным. Народ будет требовать «Чаттанугу Чу-Чу», «Караван», «Джаз-марш» Бенни Голсона, «Тэйк Файв» и прочее наработанное месиво, как сейчас в моде у слушателей академических концертов «Концерты для ф-но» Чайковского, Рахманинова, Равеля, симфонии Брамса и весь набор Моцарта, Бетховена и Дебюсси. Правда, музыканты вне этих границ будут играть, что могут и хотят, то, что они считают хорошей музыкой. Джазовая музыка, создающаяся во время исполнения, умирает сразу же, как только она стандартизируется. А также потому, что сам джаз постоянно должен изменяться и развиваться. Без этого джаз в том контексте, который мы слышим и видим, обречен на медленное угасание…

Последние два тысячелетия цивилизации питекантропа эректуса доказали, что в борьбе разума и гормонов победил все же разум. Надеясь, что это будет продолжаться и далее, люди столкнутся с проблемами космических ударов, экологии и собственного здравия, и тогда всем надо будет думать о будущем планеты, забыв о прибыли.

Джаз в Сибири будет иметь такую же судьбу, как и вся Сибирь в целом. С ее неразвитыми руководителями, с ее богатствами, лесами, водой, животным и растительным миром и подвергнутым существенному потеплению климатом — как последняя резервация человека.

Наталья Багинская, доцент Новосибирской государственной консерватории, органист:

— По меркам органной истории, которая насчитывает уже более 2000 лет, Новосибирск — город молодой. И если в Европе — колыбели органной музыки — настоящий духовой инструмент можно встретить во всех концертных залах и церквях, то нам еще только предстоит сделать так, чтобы благородное звучание органа стало знакомо новосибирцам и любимо ими. Сейчас в городе только два духовых органа, и оба — в Новосибирской консерватории. Здесь мы проводим вечерние и дневные концерты, экскурсии, благотворительные программы. Оба органа — в Большом зале и Органной гостиной — нуждаются в реставрации. Переговоры о ее проведении уже ведутся, и мы надеемся скоро услышать обновленное величественное звучание короля инструментов.

Духовой орган есть и в Католической церкви на ул. Мира. Но, к сожалению, он мало участвует в музыкальной жизни сибирской столицы. А вот Кафедральный католический собор, так же как и Лютеранский центр, уже давно стал неотъемлемой частью культурной деятельности Новосибирска. Разнообразные концертные программы, включающие и мировые премьеры, и участие органистов из разных городов России и Европы, украшают концертную афишу Новосибирска. И уже известно, что в Католическом соборе скоро будет установлен духовой орган, что еще более укрепит роль Новосибирска в органной жизни России.

Моя мечта: чтобы как можно большему числу новосибирцев и гостей города был доступен этот замечательный инструмент. И чтобы можно было не только услышать орган на концертах, но и прийти обучаться игре на нем в музыкальные школы и колледжи. Городу и стране нужны профессиональные исполнители, за ними — будущее.

А сегодня у меня есть много идей, не только организаторских, но прежде всего творческих. Надеюсь, вскоре смогу познакомить с ними поклонников органной музыки.

Андрей Перлов, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион СССР:

— Если ты готов быть своим тренером и способен выполнить собственные жесткие требования — ты можешь рассчитывать на победу. Я очень рад, что здоровый образ жизни постепенно становится нормой — сказывается основательное внимание к спорту со стороны государства. Открытые массовые спортивные соревнования, такие как Фестиваль бега или Забег, подстегивают интерес к бегу, не обязательно на результат — просто к бегу трусцой. Фестиваль Забег еще больше об этом. Такое мощное движение было, скажем, в 70–80-х. Потом сошло на нет. Сейчас снова многие понимают, что за своим здоровьем нужно следить. Я на конкретных примерах могу доказать, что Фестиваль бега 20 лет назад был запущен не зря. Многие участники, которые начинали как любители-взрослые или как любители-дети, стали профессионалами. Это и братья Рыбаковы, которые были участниками ЧМ, и наша Лена Седова — в сборной России. К сожалению, наша сборная из-за санкций не смогла выступить на Олимпиаде, но ведь когда-то это закончится. Участвует много людей. И это показатель. Я всегда говорил: «Без мастерства нет массовки, и без массовки нет мастерства». Люди хотят быть похожими на своих героев, тянуться за лидерами. Вот вам простой пример: трасса у нас 3600, короткая, и мы решили разделить профессионалов и любителей — пока вторые бегут круг, первые успевают пробежать три. Но любители категорически не приняли это решение, и мы оставили все как есть. Участники фестиваля хотят бежать рядом с победителями, даже не имя мысли с ними соревноваться. Но это соседство придает им силы.

Точно так же родители приводят в детские спортшколы. Это родители часто говорят, что рассчитывают на оздоровление, укрепление и прочее, а там посмотрим. А ребенок хочет быть похожим на Сашу Карелина или Женю Подгорного. И он хочет показать результат, он не просто укрепляться пришел — он рассчитывает выиграть. В итоге крепнет не только тело, но и характер.

Или футбол мы поддерживаем. Кто бы как к этому виду спорта ни относился. Больше 10 тысяч в школах учится. Они не просто так мяч гоняют — они хотят попасть в команду мастеров. Они хотят стать чемпионами. Так же и с хоккеем. У нас есть своя звезда — Володя Тарасенко, который на днях должен привезти в Новосибирск Кубок Стэнли. Это первый такой успех, чтобы наш воспитанник в составе команды КХЛ выиграл самый престижный турнир профессионального хоккея. Пока у нас есть такие примеры — мы на верном пути, и дорожка к спорту не зарастет.

Это работает. Они начинают заниматься физкультурой и спортом на каком-то высоком уровне, до спортивного мастерства, когда возможны травмы и серьезные нагрузки, это прежде всего здоровье, отказ от вредных привычек, заряд на всю жизнь.

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