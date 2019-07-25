«Группа Синара» встает на новосибирские рельсы

«Группа Синара» рассматривает возможность участия в поставке подвижного состава и обновления путей общественного транспорта в Новосибирске к предстоящему МЧМ-2023. Об этом стало известно в четверг, в ходе рабочей встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с президентом АО «Группа Синара» Дмитрием Пумпянским.

Как уточнили в пресс-службе облправительства, сейчас власти региона рассматривают возможные варианты сотрудничества с «Группой Синара», в том числе приобретение техники в лизинг. В ходе встречи губернатор и глава машиностроительного холдинга также обсудили развитие входящего в состав «Синара – Транспортные Машины» новосибирского электровозоремонтного завода и использование электропоездов «Ласточка» в межобластном пассажирском сообщении с Омском, Барнаулом и Кемерово.

Напомним, в начале июля текущего года Андрей Травников встречался с руководителями «Группы Синара» в Екатеринбурге, на форуме Иннопром-2019. Речь шла об обновлении подвижного комплекса Новосибирска — трамваев, троллейбусов, электробусов, а также о создании новой комплексной системы городского общественного транспорта. «Группа Синара» представляла на форуме пакетные предложения по обновлению транспортной сети для регионов, включающие интеграцию подвижного состава с «умными» технологиями, внедрение пассажирских сервисов, обустройство выделенных полос для общественного транспорта и пересадочных узлов, создание центров организации дорожного движения.

«Группа Синара» — российский многоотраслевой холдинг, созданный в 2003 году со штаб-квартирой в Екатеринбурге. Занимает 73 место в рейтинге крупнейших частных компаний России на 2018 год по версии журнала Forbes. Профиль компании – машиностроение, финансы, девелопмент, туризм и агробизнес. По данным холдинга, в 2018 выручка его предприятий от реализации (без НДС) составила 153,75 млрд рублей. Объем инвестиций в холдинга проекты 2018 году составил 8,48 млрд рублей.

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