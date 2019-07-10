Андрей Травников обсудил перспективы поставок в Новосибирскую область трамваев уральского производства

Развитие городского электротранспорта в Новосибирской области и повышение уровня цифровизации промышленных предприятий обсуди губернатор Андрей Травников в ходе работы на площадках Иннопрома-2019.

Как подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников, власти региона и города продолжают вырабатывать формат сотрудничества с партнерами, в первую очередь с теми, кто занимается изготовлением подвижного состава для общественного транспорта — трамваев, троллейбусов, электробусов.

«Важно получить не просто поставку единиц техники, но и комплексное обновление путей, комплексный подход к организации маршрутов общественного транспорта. Это достаточно сложная задача, и только некоторые города вышли на подобные проекты. Однако есть взаимный интерес со стороны правительства области и мэрии города, а также со стороны крупных компаний, в частности «Уралвагонзавод» и «Синара» – Транспортные Машины», — подчеркнул глава региона.

Андрей Травников также отметил, что в настоящий момент стороны рассматривают возможные варианты сотрудничества, в том числе приобретение техники в лизинг.

Перспективы сотрудничества по поставкам трамвайных вагонов производства АО «Уралтрансмаш» (входит в группу УВЗ) руководитель региона рассмотрел в ходе встречи с директором «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» Александром Потаповым.

Отметим, что «Уралтрансмаш» — один из ведущих производителей трамваев. Все вагоны спроектированы с учетом надежности как на современных скоростных линиях, так и на существующих в большинстве городов линиях с высокой степенью износа и тяжелым профилем пути.

Кроме того, губернатор Новосибирской области обсудил с руководством компании «Цифра» повышение уровня цифровизации промышленности путем внедрения цифровых продуктов. Участники встречи рассмотрели вопросы подготовки кадров для цифровизации промышленности в регионе. В частности, речь шла о бесплатном образовательном онлайн-практикуме для руководителей предприятий и инженеров, IT-специалистов и студентов технических вузов «Цифровое производство».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что кластер разработчиков и производителей высокотехнологичной ультразвуковой медицинской техники будет создан в Новосибирской области. Соответствующее соглашение в рамках международной выставки Иннопром-2019 в Екатеринбурге было заключено между правительством региона, АО «Новосибирский приборостроительный завод» (АО «НПЗ») и Санкт-Петербургским политехническим университетом (СПбПУ).

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