Департамент потребительского рынка администрации Томской области возглавила Наталия Забавнова

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил начальником регионального департамента потребительского рынка Наталию Забавнову. Она приступила к своим обязанностям 22 июля 2019 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, руководить департаментом потребительского рынка администрации Томской области будет Наталия Забавнова.

По словам губернатора Томской области, потребительский рынок — одна из значимых отраслей региона. Каждое третье предприятие работает в данной сфере. 15% обрабатывающих производств приходится на пищевую индустрию. Эта отрасль отвечает и за продовольственную безопасность, и за социальное самочувствие жителей. Эти факторы должны быть на особом контроле нового руководителя.

До 2017 года департамент потребительского рынка Томской области возглавлял Константин Чубенко. Последние два года обязанности начальника исполняла председатель комитета торговли и услуг департамента Елена Чирко.

Отметим, Наталия Забавнова родилась в Томске. Имеет два высших образования. В 2000 она окончила Томский государственный университет по специальности «юриспруденция», в 2004 – тот же вуз по специальности «мировая экономика».

Трудовую деятельность Наталья Забавнова начала юрисконсультом в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва. Работала на различных должностях в Томском городском имущественном казначействе, в департаменте недвижимости администрации Томска.

С 2007 года трудилась в администрации Томской области консультантом, затем заместителем председателя комитета по государственно-правовым вопросам, после — председателем комитета по работе с законодательными органами власти и экономико-правовой экспертизе. С 2012 — занимала пост заместителя начальника департамента экономики.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что Банк России принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». Это последний этап процесса передачи полномочий по управлению ОЭЗ на региональный уровень.

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