Передача области полномочий по управлению ОЭЗ «Томск» практически завершена

Банк России принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». Это последний этап процесса передачи полномочий по управлению ОЭЗ на региональный уровень.

Как сообщает пресс-служба правительства Томской области, в регионе завершается процесс передачи области полномочий по управлению особой экономической зоной «Томск».

По словам заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрия Гурдина, в течение месяца в уставный капитал АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» будут переданы объекты незавершенного строительства на Северной и Южной площадках особой экономической зоны «Томск» и средства на их достройку. Передача активов позволит возобновить выполнение работ по созданию экспоцентра, инжинирингового центра и других объектов инфраструктуры уже в третьем квартале 2019 года.

Вице-губернатор также отметил, что развитие инфраструктуры особой экономической зоны повысит ее привлекательность для потенциальных резидентов и будет способствовать формированию нового центра деловой активности на Южной площадке.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что объем инвестиций резидентов Томской особой экономической зоны по итогам 2018 года превысил объем бюджетных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ. Таким образом, проект вышел на окупаемость. В совокупности за все время работы особой экономической зоны объем инвестиций достиг 15,7 млрд рублей.

Кроме того, в течение 2018 года заключены соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ с пятью новыми организациями. На начало 2019 действующими резидентами являются 64 инновационные компании. Общее количество созданных рабочих мест превысило 2,5 тысячи.

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